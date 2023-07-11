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社會 社會焦點 保障人權

來當蜘蛛人別做詐欺車手　中警攀岩體驗營50名秒殺

▲▼台中警方舉辦攀岩體驗營，50個名額秒殺，呼籲青少年不碰毒品、不當詐欺手、不加入幫派等。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中警方舉辦攀岩體驗營，50個名額秒殺，呼籲青少年不碰毒品、不當詐欺手、不加入幫派等。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局為了讓青少年在暑假期間從事正當活動，不碰毒品、不沈迷網路、不參加幫派、不被誘騙當詐欺車手，11日舉辦攀岩體驗營，透過高強度運動，讓學子挑戰自我極限，帶來成就感，活動一PO在警局粉絲專頁，50個名額馬上秒殺，不少家長一大早就帶著小朋友等候，來不及報名的更希望再辦一場。

▲▼台中警方舉辦攀岩體驗營，50個名額秒殺，呼籲青少年不碰毒品、不當詐欺手、不加入幫派等。（圖／台中警方提供，下同）

攀岩體驗營活動一開始，就以電影「不可能任務」主題音樂揭開序幕，只見霹靂小組全副武裝，俐落的身手，有如「阿湯哥」一般，穿梭在各岩石間，喚起學子們打擊犯罪的英雄夢，在場學子們聽得手腳發癢，想趕快大顯身手。

▲▼台中警方舉辦攀岩體驗營，50個名額秒殺，呼籲青少年不碰毒品、不當詐欺手、不加入幫派等。（圖／台中警方提供，下同）

現場有教練一對一專業指導，安全有保障，亞運國手林嘉翔也示範攀岩技巧，透過高強度的攀岩運動，促進大腦分泌多巴胺，讓每個學子在激烈的攀岩過程中，獲得樂趣和成就感。

▲▼台中警方舉辦攀岩體驗營，50個名額秒殺，呼籲青少年不碰毒品、不當詐欺手、不加入幫派等。（圖／台中警方提供，下同）

警四分局長李建興表示，今年青春專案以「健康攀岩 反毒打詐」為主題，提醒學子不接觸毒品、拒當詐欺車手、不加入幫派、拒絕菸害、不飆車、不拍攝私密照等，也藉此教導全民識詐、阻詐進而打詐、懲詐，維護自身財產安全。

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