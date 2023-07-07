遭詐騙險付30萬...銀行急報警擋下　女謝警：最棒的生日禮物

▲▼台中女子險被詐騙匯出30萬元，開心的說是最棒的生日禮物。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區28歲詹姓女子7月6日生日，前一天接獲假冒檢警的詐團電話，指她涉及販毒，帳戶被列為人頭帳戶，存款必須交給檢警代管，就在詹女前往郵局匯款30萬元，被行員問得支支吾吾時查覺有異，警方獲報到場，詹女竟還在和詐團通話，經勸阻掛斷並解說，詹女才驚覺差點受騙，直呼真是最棒的生日禮物。

台中市警察局豐原分局豐東派出所警員劉仲育、李彥霖，7月5日下午4點多獲報，詹姓女子匯款時行為異常，總是透過紙筆書寫代替言語表達，疑似遭到詐騙。

警方到場發現，詹女還在和對方通話，隨即示意詹女掛斷並封鎖，詹女支支吾吾的說，臨櫃匯款是要網路購物，但欲言又止的舉動十分可疑，經追問詳情，詹女才吐實，稍早在家中接獲警察來電，誆稱她個資遭販毒集團使用，帳戶已被凍結，後續要到法院辦理公證，詹女一聽，情急之下馬上告知帳戶。

不久，詹女又接到假冒檢察官來電，稱戶頭內的30萬元必須匯到指定帳戶交由檢警保管，信以為真的詹女才會急赴郵局，還好被機警行員查覺報警，詹女這才驚覺受騙，頻頻向行員與警方感謝，她開心的說，這是今年最棒的生日禮物。