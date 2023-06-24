呷好道相報！百萬名錶綠水鬼只要20萬　她「以為賺到」險挨詐

▲1只百萬名錶綠水鬼只要20萬元？婦人以為賺到結果差點被騙。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南區1名55歲的劉姓女子日前透過輾轉認識的友人「呷好道相報」，友人有管道可以以20萬元低價買到上百萬元勞力士名錶綠水鬼，基於信任和貪念，且綠水鬼能增值，劉女便開心前往銀行匯款，但行員發現要匯款的帳戶當天有多筆數十萬元款項進出，覺得有異而報警，警方從於情理和異常帳戶研判應是詐騙，劉女改信警方，取消匯款，當場感謝再三。

台中市警察局第三分局健康派出所警員曾旻傑、林岱瑭，日前下午2點多接獲合作金庫通報有婦人疑似遭騙，細心的行員發覺該名劉女要匯款20萬元，而要匯入的帳號當天已有多筆數十萬元的款項進出，懷疑是詐騙帳戶。

劉女表示，她有個朋友「呷好道相報」，和她分享一個高獲利的投資機會，聲稱可以用20萬元購買市值上百萬元的勞力士綠水鬼手錶，劉女得知該品牌手錶不但保值潛力大，每年價格只漲不跌，馬上轉賣就能輕鬆賺到高額價差，愈想愈開心，馬上衝去銀行要匯款，卻沒察覺這就是詐騙集團的陷阱。

劉女還透露，所謂友人僅是透過朋友輾轉介紹，在網路上結識的「間接好友」，不但沒見過更稱不上相熟，對於自己一股腦聽信高獲利的投資話術，差點上了詐騙集團的當相當懊惱，慶幸有行員及警方提點，讓她頓時茅塞頓開，保住20萬元，她直呼遇上貴人，一再感謝。