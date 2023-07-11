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社會 社會焦點 保障人權

被IG帥哥喊「老婆」暈船！新北女被騙63萬　還想再給52萬

▲▼新北女險被騙 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北女被騙IG上帥哥 Allen詐騙        。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區35歲陳姓女子日前在IG接獲陌生帥哥「Allen」搭訕，陳女墜入情網，並聽信其說詞投資虛擬貨幣「火幣」，先後投資63萬元，7日又打算匯款52萬元，行員發現有異，趕緊通知警方，員警到場後連忙阻止，陳女這才清醒，保住52萬元。

警方表示，現行虛擬貨幣投資詐騙，常使用社群網站或交友軟體，進行亂槍打鳥方式私訊，建立大量假帳號並盜用帥哥正妹照片引人注意，若民眾與其對話，該詐團就會以噓寒問暖方式取得信任，並要求操作投資一起「發財」。

35歲陳姓女子日前在IG上接收陌生人來訊，見自稱來自香港的男子Allen與自己頗有話聊，被對方噓寒問暖攻勢擊潰戒心，見到對方帥氣的大頭貼與對方互稱「老公、老婆」。

Allen推薦陳女「火幣」平台宣稱可以一起發財，要求陳女匯款63萬元購買泰達幣USDT，詐騙集團虛擬錢包接收款項後，再操作頁面數字使陳女相信獲利。

▲▼新北女險被騙 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北女險被騙 。（圖／記者戴上容翻攝）

當陳女見好就收，想要變賣換現時，網頁客服卻稱「獲利金額已超過本金」需再注資52萬元台幣進行升級會員資格，才能提現，陳女不疑有他，本（7）月7日下午3時許，前往銀行匯款時，銀行行員發覺有異，通知警方到場，在轄區蘆洲分局集賢派出所警員與行員聯手勸阻下，這才避免再度遭詐。

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