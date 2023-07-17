強化防火安全　南消辦危險物品管理講習訓練

▲危險物品管理工作已然成為重要課題，台南市消防局辦理危險物品管理講習訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聯華食品彰化廠4月5日發生火警，造成7名員工罹難，6月3日苗栗發生牛肉麵店氣爆造成1死2重傷、而歷年台南新營區生達製藥廠、山上區華崧包裝工廠、仁德區色真顏料工廠也接連發生重大火警，可發現凡危險物品相關場所若不慎發生火警，不但危害甚鉅，救災耗時困難，也容易伴隨重大人命傷亡及巨大金額損失。

市長黃偉哲表示，台南市近年在台積電的設廠帶動之下，相關協力廠商也紛紛在台南設廠，高科技廠的進駐，也意味著使用公共危險物品工廠數量不斷增加，因此消防局對於公共危險物品場所的列管檢查及安全管理責任也不斷加劇且更顯得重要，期盼持續強化執法人員法治素養，齊力建構公共安全網。

消防局長李明峯表示，危險物品管理工作已然成為重要課題，我們必須不斷檢討改進，並汲取各方面的經驗，以建立更完善的預防制度，發揮最大功效，本次藉由危險物品的講習訓練增進相關的法令素養及提升檢查的專業，讓消防局對於危險物品相關場所能有效管理，使本市經濟發展及公共安全能更有保障。

台南市由於市長黃偉哲對於消防工作的重視及消防局長李明峯專業領導下，已讓台南市的每位消防弟兄都擁有兩套最高規格消防衣，隨時能夠有安全的裝備面對嚴峻的火場救災，於此同時，李明峯局長為了讓消防人員在繁忙高壓的工作環境下，可以在優良舒適的環境充分訓練及休息，一直努力爭取舊消防廳舍的改建翻新，局長任內已有多處消防廳舍改建。且在多位議員的質詢並為使台南市民能夠在安全的環境下安居樂業，也已成功向市長爭取擴大消防局人員編制，希望能有更多專業勇健的消防人員維護市民的生命財產安全。