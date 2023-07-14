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南消「創新研發小組」　前往英國交流汲取新知強化消防

▲台南市消防局局長李明峯率領「創新研發小組」的5名成員，前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知並強化各級指揮官的救災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局局長李明峯（左）率領「創新研發小組」的5名成員，前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知並強化各級指揮官的救災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局局長李明峯率領「創新研發小組」的5名成員，7月8-14日前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知識並強化各級指揮官的救災觀念，這些經驗也可作為未來指揮官相關訓練設備的參考，進一步保障消防同仁的救災安全。

▲台南市消防局局長李明峯率領「創新研發小組」的5名成員，前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知並強化各級指揮官的救災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，鑒於桃園市在2018年發生的敬鵬工廠大火造成6名消防人員殉職，以及2020年10月台中工廠火警造成2名消防人員殉職事件，指揮官的救災應變觀念在某種程度上對入室搶救的消防人員安全構成威脅。

為了強化消防指揮官的整體救災觀念，提升台南市消防局指揮官在災害搶救應變能力方面，消防局自2021年起開展了整合救災安全實務訓練，包括大隊幕僚和分（小）隊長班。目的是希望在災害發生時，初期指揮官抵達現場能迅速掌握現場狀況和相關資訊，以便在指揮權轉移後，高階指揮官能做出更有利於救災效能和保障消防人員安全的戰術決策，發揮整體救災戰力，有效指揮救災應變。

▲台南市消防局局長李明峯率領「創新研發小組」的5名成員，前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知並強化各級指揮官的救災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年，台南市消防局特別安排了指揮官班的訓練設施交流，前往英國消防學院進行初級、中級和高級指揮架構解析、作戰計劃擬定以及火場危害評估管理等相關學習。這樣的舉措旨在加強救災應變指揮觀念，並可借鑒英國消防學院的場地設備、指揮官訓練方式、課程規劃和應變經驗，從而增強台南市消防局指揮官的救災應變能力和觀念。

此外，還安排了與倫敦消防局局長Andy Roe及科室主管的相互分享會，探討消防科技和大型活動救災指揮經驗。特別安排參觀了位於泰晤士河的蘭貝斯消防隊（Lambeth Fire Station），這讓台南市消防局創新小組獲得了寶貴的見聞，有助於提升解決未來消防相關問題的能力。

▲台南市消防局局長李明峯率領「創新研發小組」的5名成員，前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知並強化各級指揮官的救災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，他除了支持消防局持續補足消防人力，增加預算以提升硬體設備和汰換消防車輛，還致力於改善老舊消防廳舍。在軟體方面，他鼓勵基層同仁進行創新研發，與時俱進，強化救災效能，保障警義消同仁的救災安全，共同打造安全的大台南。

▲台南市消防局局長李明峯率領「創新研發小組」的5名成員，前往英國消防學院、倫敦消防局以及當地消防隊進行參訪和交流，以獲取新知並強化各級指揮官的救災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市自2010年縣市合併後，參考美國聯邦消防署（NFA）的經驗，研發制定了適合台南市的本土化救災指揮模式（Tainan Fire Command and Control of Incident Operations，簡稱CCIO）。為了進一步檢討和強化現有指揮官培訓機制，今年特地前往英國進行交流學習。這次交流不僅使台南市消防局消防指揮官，能夠更全面地關注救災應變，吸取成功的整體救災經驗，並提升實務運作與理論結合應用的能力，還可作為南消未來增設指揮官相關訓練設備和災害防救規劃之參考。

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