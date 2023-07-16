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提升山域救援勤務能力　南消一大辦理多元情境山難搜救演練

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於16日於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練，此次也動員民間團體台南市飛狼山岳協會及第一救災救護大隊所屬義勇消防人員共50人一同參與演練。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演練課程分為指揮幕僚及搜索救援等兩組以實地操作，特邀請特搜分隊廖振順小隊長協助指導。內容有「幕僚人員山域圖資建立及收集判別演練」、「事故實地救援演練」、「情境假設之作業流程演練」、「各單位間之橫向聯繫演練」等相關項目。過程中有大隊部設置前進指揮所、搜救計畫擬定、勤前教育、圖資套疊及軌跡資料蒐集等項目，隨後為各分組搜救人員的區域搜索，最終發現民眾摔落處，再由搜救人員運用繩索架設、籃式擔架等器材將受困民眾成功救起。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出：大凍山為台南市最高的山峰之一，也是台灣小百岳之一，成為無數民眾前來挑戰的熱門登山路線。提醒民眾入山前需做好萬全準備並留意氣象局發佈及時天氣訊息，如遇突發狀況可於收訊良好處以119或下載消防局報案APP傳送立即訊息避免發生危險及受困山區情形。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大救災救護大隊大隊長陳博文也表示，藉由平時演練整合，建立相互支援及作業程序，擬妥先期整備，中期救援運作，後期執行等階段作適當的應變方案，才能有效掌握黃金救援。期能透過本次演練提升消防人員山域事故救援效率並加強緊急應變措施，並整合鄰近各單位人力、裝備、器材，以發揮整體性、持續性之救援功能。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援能力及協調整備能量，於白河區關子嶺辦理山域搜救及指揮編組訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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