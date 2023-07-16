颱風外圍環流雨狂炸！台南這里「淹水破15cm」　民眾預防性撤離

記者林悅、戴若涵／台南報導

受到泰利颱風外圍環流影響，中央氣象局下午對10縣市發布豪大雨特報，台南市七股區三股里因位於濱海地區，地勢低窪，每逢強降雨該處都會發生積水，為市府水利局列為改善淹水重點地區之一，16日上午因台南地區強降雨，該地積水至少15公分深，有行動不便的長者家中進水，消防隊隨即出動，並進行預防性撤離。

▲台南市七股區三股里因強降雨淹水，預防性撤離行動不便的長者。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局上午獲報後，出動消防局第三大隊七股消防分隊前往查處，消防人員通知里長到場，里長表示，請消防人員協助將低窪處里民預防性撤離到活動中心，所幸雨勢後來趨緩，積水陸續消退中，活動中心里待水消再回家。

據了解，83歲黃姓婦人家中積水，由於她行動不便，只好在警消協助下先預防性撤離。里長透露，是因該處水門關閉才會導致積水，目前已將水門打開，積水正在逐漸消退中。

氣象局表示，颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，16日恆春半島有局部大雨或豪雨，台中至高雄、台東地區、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局下午13時45分對彰化縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲10縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）