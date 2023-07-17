716遊行直播流量他最高！　四叉貓第2贏柯文哲獲8萬斗內

記者黃翊婷／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨日（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，「四叉貓」劉宇也現身活動現場。四叉貓今日（17日）一早在臉書發文表示，在所有參加716活動的直播主中，他的流量只輸給館長，甚至超越民眾黨總統參選人柯文哲，觀看數達到15萬，還收到8萬多元的斗內。

▲四叉貓與郭鬼鬼在活動現場合照。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓劉宇，下同。）

黃國昌、館長16日在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」遊行，對政府承諾的打詐、向黑道宣戰、訂定「不法關說罪」等政策提出質疑。鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭都有出席活動，現場大約有3萬人到場力挺。

四叉貓也現身活動現場，並開設直播分享活動狀況。他17日一早在臉書發文表示，經營直播4個月，終於在716遊行中達到最高同時觀看人數9200人的紀錄，而且他的直播觀看數有15萬，僅次於主辦方之一的館長，甚至超越柯文哲，排行第二名，「我的流量只輸給主辦方館長，小女子沒辦法以身相許，只能感謝大家的支持（鞠躬）。」

▲四叉貓公布716活動當天的直播數據。

而在公開截圖中，只見館長的直播觀看數達到35.2萬，收到20萬9268元斗內；四叉貓的觀看數有15萬，收到的斗內金額為8萬1645元；柯文哲的觀看數則有13.3萬；比特王的觀看數為8.3萬，收到的斗內金額為181元。

四叉貓表示，716當天天氣太熱，直播時沒有使用三軸穩定器，手機後面還要夾著冷卻風扇，所以畫面比較晃，但還是因為太熱無法充電，導致直播續航力不夠持久，之後會將收到的斗內拿去添購新器材。