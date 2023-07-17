列集會遊行「被噓」兩種原因　綠委嘆：716變特定政黨的競選活動

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，時代力量黨主席王婉諭在致詞時抨擊藍綠兩黨得到歡呼，但在批評民眾黨主席柯文哲時，引來台下噓聲不斷，引發討論。對此，民進黨立委王定宇17日就在臉書列出參加集會遊行會被「噓」的兩種情形，大嘆716遊行有意無意間，就成了一個支持特定政黨、總統的競選的集會遊行。

王定宇分析，參加集會遊行，發表談話致詞會被噓，大概就兩種情形，第一，如果這一個集會遊行是有主題的，致詞者的發言或者平常的行事作風不符合這個主題，那很容易被噓；另外一種是，這一個活動就是政黨活動，就是一個競選活動，「非我族類」也很容易被噓。

王定宇舉出，昨天在黃國昌所發起的集會遊行裡面，王婉諭會被噓，剛好是一個很好的證明，因為她批評了其他的政黨都OK，掌聲如雷，但是講到了柯文哲、民眾黨，馬上被用很難聽的話來噓她，所以這個活動到底是一個有社會主題的活動，還是一個政黨的競選活動，「王婉諭委員的被噓！剛好就是一個證明。」

此外，王定宇提到，國民黨總統參選人侯友宜會被噓，大概2個原因都有，第一是他在新北市長任內對居住正義，毫無貢獻，第二，他也不是這個活動的主場的主角，講了那麼久當然被噓。

王定宇總結，所以王婉諭、侯友宜被噓，剛好見證了昨天黃國昌發起的這個活動，有意無意間，就成了一個支持特定政黨、總統的競選的集會遊行。