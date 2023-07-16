泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

▲菲律賓東方外海熱帶擾動98W已現身，未來48小時內有逐步發展趨勢。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

泰利颱風朝雷州半島移動，預計今(16日)深夜到明天(17日)白天將增強為中颱，不過泰利剛帶來外圍環流水氣北襲台灣，氣象專家再指出，菲律賓東方外海熱帶擾動98W已現身，未來48小時內有逐步發展趨勢。

泰利颱風挑戰增強中颱，雖未直接侵襲台灣，但外圍環流水氣為台灣降來降雨，預計明天遠離台灣南邊，不過氣象專家賈新興提醒準備關注下一個熱帶系統，賈新興指出，目前除了泰利颱風外，菲律賓東方外海的熱帶擾動98W也已經現身，環境垂直風切略大一些，海溫則非常適合發展。

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賈新興強調，熱帶擾動98W未來48小時內，有逐步發展的趨勢，持續關注98W。

另泰利颱風目前持續往西北西朝雷州半島前進，氣象局預報員陳伊秀指出，周二(18日)日左右泰利颱風登陸後強度將減弱，泰利往西北西移動過程，今天深夜到明天白天強度一度可增強為中度颱風，明天下半天後暴風圈範圍觸陸後將被破壞結構減弱。

陳伊秀提醒，雖泰利對台灣沒有直接影響，但要留意海面浪高，今晚到明天白天浪高可到2米，基隆北海岸、東部、恆春半島、西南部、澎湖、金門可能有3到4米浪高；明天泰利往西北西移動過程，速度緩慢，明天白天台灣南端沿海持續有3到4米浪高要留意。