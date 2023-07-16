快訊／國家警報大響！12縣市豪大雨特報　雷雨狂轟5地

▲12縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

泰利颱風外圍環流發威，加上午後對流旺盛，雨區持續擴大，氣象局下午2時20分針對縣市發布豪大雨特報，氣象局也針對雲林縣發布防災告警，提醒大雷雨將持續1小時。此外，雲林縣、台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣也發布大雷雨訊息。

氣象局表示，午後對流發展旺盛及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，恆春半島已有豪雨發生，今（１６）日雲林縣有局部大雨或豪雨，新竹至高雄、臺東地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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此外，氣象局下午2時29分對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另下午2時31分再對台中市、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼氣象局對雲林縣、台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣發布大雷雨訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

台中市：南屯區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、新社區、石岡區、外埔區

彰化縣：彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉

雲林縣：西螺鎮、莿桐鄉

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉

