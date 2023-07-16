快訊／國家警報又響了！暴雨北移轟1地　12縣市豪大雨特報

▲12縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，加上颱風外圍環流加持，氣象局今(16日)下午針對新竹縣橫山鄉發布山區暴雨防災告警，呼籲民眾留意溪水暴漲。此外，氣象局對桃園和新竹也發布大雷雨訊息，下午12現勢持續豪大雨特報。

氣象局下午16時03分針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至18時3分；提醒該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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另氣象局下午16時03分再針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象局也持續針對12縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流發展旺盛及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今雲林縣有局部大雨或豪雨，桃園至台南、台東地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

豪雨：雲林縣

大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島