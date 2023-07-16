海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

▲海面上有三個系統牽動台灣天氣。（圖／天氣職人吳聖宇）

記者李姿慧／台北報導

泰利颱風朝雷州半島移動，外圍水氣配合低壓帶，未來2到3天東南部、恆春半島有陣雨，西部午後有雷雨。氣象專家表示，包括泰利海面上有3系統對台灣天氣都有些影響，其中一熱帶擾動在泰利颱風離開後將承接水氣發展，預期將是下個熱帶性低壓或颱風前身，可能下個周末(22日~23日)將過台灣以南往廣東前進。

天氣職人吳聖宇表示。目前海面上的三個系統，對台灣的天氣都有些影響。其中泰利颱風，往海南島、雷州半島一帶移動，對台灣沒有直接威脅，外圍環流水氣配合低壓帶，未來2到3天內將為東南部、恆春半島帶來陣雨，西半部午後容易有熱對流雷雨，並有局部大雷雨發生機會。

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至於還有2個熱帶系統，吳聖宇指出，熱帶擾動99W，向北北西快速移動，發展機會低，但是跟泰利颱風聯合成為一大範圍低壓帶，為台灣帶來不穩定天氣。另外熱帶擾動98W，泰利颱風離開後，可能承接後續的西南季風水氣而逐漸發展，預期會是下一個熱帶性低氣壓或颱風的前身，大致沿著太平洋高壓邊緣趨向呂宋島，可能在下周末(22-23日)前後經過台灣以南後，繼續趨向廣東沿海，未來動態需要特別注意。

天氣風險公司表示，泰利颱風現在位置正在台灣西南方南海海域，未來將持續往西移動靠近廣東沿海到海南島一帶，移動過程中有機會增強提升成中度颱風，不過對台灣來說並不會帶來直接影響。

周日在颱風所屬的低壓帶範圍內，為東南風環境，大氣環境也相當不穩定。天氣風險公司指出，低壓帶的影響一直持續到下周三(19日)，迎風面的花蓮台東到屏東都會有不定時局部短暫陣雨，西半部地區則是晴時多雲午後山區有熱對流發展有局部短暫陣雨或雷雨，降雨有機會擴展到局部平地區域，而且可能有局部大雷雨或短時間較明顯雨勢出現。

未來氣溫方面，天氣風險公司表示，高溫還是會會略高一些，感受也較炎熱，還是有機會來到36度或是以上的氣溫。