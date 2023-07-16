一圖看一周天氣！連3天強轟午後大雷雨　「下周日熱帶系統攪局」

▲一圖看未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

泰利颱風今(16日)深夜到明天(17日)白天將增強為中颱，不過明天和周二(18日)受低壓帶影響，午後將轟雷陣雨，中部、南部及各地山區嚴防大雨；周四(20日)後轉為穩定天氣，將回到極端高溫。氣象局提醒，未來一周為「天熱、午後雷雨」型態，且雨可能下到晚上，另又有熱帶系統發展，下周日天氣變數大。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今下午開始，花蓮、台東、台灣南端恆春半島等受颱風外圍水氣影響，中午過後苗栗以南也有劇烈天氣發展，氣象局下午已對台中、雲林、彰化等區塊發布大雷雨特報；今天午後雷陣雨發展會持續較晚，晚上7~8點仍有降雨，到深夜降雨就會趨緩，今晚到明晨降雨以南台灣、台東為主，主要是受到颱風外圍雲系影響。

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泰利颱風持續往西北西朝雷州半島前進，陳伊秀指出，周二日左右泰利颱風登陸後強度將減弱，泰利往西北西移動過程，今天深夜到明天白天強度一度可增強為中度颱風，明天下半天後暴風圈範圍觸陸後將被破壞結構減弱。

陳伊秀提醒，雖泰利對台灣沒有直接影響，但要留意海面浪高，今晚到明天白天浪高可到2米，基隆北海岸、東部、恆春半島、西南部、澎湖、金門可能有3到4米浪高；明天泰利往西北西移動過程，速度緩慢，明天白天台灣南端沿海持續有3到4米浪高要留意。

至於未來降雨趨勢，陳伊秀表示，明、後兩天受低壓帶影響，天氣不穩定，尤其中午之後的午後雷陣雨，中部、南部和各地山區降雨明顯，除午後雷陣雨要留意外，南台灣、東南部和恆春半島受低壓帶帶來水氣，也有局部大雨機率。

▲▼受颱風外圍環流及低壓帶影響，未來一周降雨趨勢，明天嚴防浪高。（圖／氣象局）

此外，陳伊秀也指出，周三(19日)之後，低壓帶逐漸往南移動，對台灣影響比較少，但在過渡時期，周三仍在低壓帶邊緣，午後降雨仍屬不穩定，尤其各地山區，中部、南部，要留意午後瞬間大雨、雷擊、強陣風；周四(20日)過後天氣將更穩定，降雨趨緩。

溫度趨勢部分，周三、周四之後天氣較為穩定，北台灣高溫有機會出現36度以上極端高溫，中部大致有33到35度，東半部、迎風面地區高溫落在32到34度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

氣象局臉書粉專「報天氣 -中央氣象局」也公布一周天氣圖，提醒未來一周「天熱，留意午後雷陣雨」，除午後易有雷雨，有時可能下到晚上，且每日下雨區域也不太一樣。

此外，「報天氣 -中央氣象局」也提醒，菲律賓東方將有熱帶系統發展，下個周日天氣變數較大，