初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

記者任以芳／綜合報導

根據大陸中央氣象臺最新預報，颱風泰利或將於17日夜間在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸，預計廣東、廣西及海南等3省將有特大暴雨。根據數據顯示，今年大陸颱風登陸時間較常年（1991-2020年）初台平均登陸時間6月27日偏晚20多天。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，大陸氣象部門預測，泰利颱風中心將以每小時10至15公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，並於17日夜間到18日早晨在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級），或將成為今年首個登陸的颱風。

廣東省三防辦、廣東省應急管理廳、廣東省氣象局聯合發佈突發事件預警，今年第4號颱風「泰利」將襲擊粵西沿海地區，湛江、茂名、陽江、江門、珠海和雲浮六市注意防禦強降水和大風引發的城鄉積澇、山洪、泥石流、山體滑坡、建（構）築物倒塌、樹木倒伏等災害。海上船隻和作業人員及時回港避風。

▲廣東一帶與香港提早嚴防颱風泰利帶來的強雨和豪雨。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

氣象預警顯示，從7月17日至19日，珠三角南部和粵西市縣有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨。沿海方面，7月16日至18日，南海中北部海面和沿海地區有8到12級大風、陣風13到14級。預警發佈期限自7月15日21時至7月18日21時。

根據大陸中央氣象台預報，今年第4號颱風「泰利」預計於7月17日夜間在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸，登陸時間，與1991年至2020年平均「初台」登陸日期6月27日相比，偏晚20多天。

香港方面，天文台16日早上5時40分改發三號強風訊號，指泰利已增強為一強烈熱帶風暴，預料平均風速每小時41至62公里。

天文台表示，過去數小時，泰利有增強跡象，會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在今晚午夜至明早改發八號烈風或暴風訊號。