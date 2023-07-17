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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生怎看凱道716公平正義遊行？　蕭旭岑：認識台灣民主的點滴

▲大陸學生訪台團與長風基金會交流，蕭旭岑進行聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸學生訪台團17日與長風基金會交流，蕭旭岑進行聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會陸生訪問團15日來台交流，今（17日）上午前往拜訪長風基金會，對於昨天716凱道集會抗議活動，陸生是否有特別反饋或感觸？馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸生看到相關新聞時表示「感受到台灣特殊的活力及民主」，這就是邀請陸生來台交流的最重要目的，讓陸生認識台灣從基層到民主的點點滴滴，也證明民進黨說此行程是「統戰」，完全不值一駁。

陸生訪問團抵台今已邁入第3天，今天預計與長風基金會交流、參訪台北101大樓及參訪政治大學，稍晚隨團前來交流的中國桌球好手丁寧，也將在政大與台灣桌球選手進行練習賽，展現兩岸友善交流。

蕭旭岑指出，大陸跟台灣的老師都希望能多一點學術交流，今天抵達前行政院長江宜樺的長風基金會，能讓陸生跟長風基金會的同學有進一步的交流，將生活和學術結合在一起。

至於行政院長陳建仁批評陸生交流團是「統戰工具」，蕭旭岑則說，民進黨政府既然已經同意陸生來台，就沒有陳建仁提的「統戰工具」一說，教育部跟移民署也是基於專業來讓陸生來台，這是好的開始，讓兩岸能恢復正常、有趣的交流，這也是國人所樂見的。

陸生來台交流期間，恰逢時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢共同舉辦的「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會活動，陸生是否有反饋或感觸？蕭旭岑指出，陸生在飯店有看到相關新聞報導，都說「感受到台灣特殊的活力及民主」，也都有問抗議的主旨是什麼，這就是邀請陸生來台的最重要目的，讓大陸同學更了解台灣，更知道台灣的點點滴滴，「也證明當初民進黨說此行是統戰工具，事實上完全不值一駁。」

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