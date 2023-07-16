頂烈日閃雷雨　台南做工行善假日不停息

▲台南做工行善團志工分別前往官田區、永康區及北區等地進行修繕，台南市勞工局長王鑫基特前往關心慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

打造「希望家園」是黃偉哲市長的重要理念，台南市勞工局秉持市長的理念，致力於打造「希望家園」，攜手做工行善團用實際行動，幫助這些需要幫助的弱勢家庭，為其打造更安全、更穩固的居住環境，緩解弱勢族群的生活壓力。

近一周以來天氣不穩定，做工行善團的志願服務經常頂著強烈的高熱天氣，或不畏雨淋共同努力支援，用愛心來彰顯人文關懷，讓愛的傳遞不停息。16日做工行善團志工分別前往官田區、永康區及北區進行修繕，這三戶洽好都是獨居的榮眷，由修繕志工改善居住環境，為她們帶來希望和溫暖。

獨居在台南市北區高齡87歲的張姓阿嬤，因年事已高無法工作，且身體虛弱多病纏身，無力整理居家環境。由於無工作能力且多病困擾，她陷入經濟困難，無法自行修繕房屋。她的房屋屋頂漏水嚴重，經年累月已破損不堪，牆面斑駁龜裂，隨時可能會塌陷，居住環境不佳，亟待幫助。為解決高齡阿嬤的困境，台南市政府勞工局做工行善團立即行動，積極安排施工期程，不畏懼近日詭譎多變的天氣，不論雨天或酷暑，為阿嬤啟動房屋修繕服務。

此次修繕計畫於7/11啟動，由泥水工會進行黑屋瓦、天花板拆除清運施工，及電氣工會進行電源斷電、復電和臨時電表安裝的施工，台南市環保局及北區清潔隊也協助廢棄物清運。7/12再由金屬工會接棒，進行屋頂前段鐵厝鋼板重新安裝施工，16日電氣工會再進行電線配置、燈具更換，同時木工也一起進場為阿嬤的客廳、臥室天花板重新安裝輕鋼架，並且自官田區二手倉庫載了一組床板贈送給阿嬤，讓阿嬤大熱天不用再席地就寢。下週油漆將再進行最後的美化作業，各工會修繕志工接力施工，共同解決漏水問題及提升居住環境品質。本案修繕期間邱莉莉議長及黃文宗里長也進行關心並協助相關作業。

居住永康區復興路57歲曾姓獨居案主，具原住民身份，多年前因車禍腦傷造成小腦萎縮，有手腳顫抖、頭暈、昏倒、表達能力不佳等情形。目前案主仰賴政府津貼及案姊資助，經濟條件不佳。近期家中浴室門框脫落無法使用，兩個房間門也過於破舊需整修。7/11正懿企業有限公司已協助安裝新的房間門，16日由木工工會志工重新固定浴室門框並安裝門片，解決曾姓案主房屋修繕問題。

另官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，雖育有1男3女，但案主個性念舊，依然守著老家不願離開與子女同住。案子女成年後各自出外打拼，但收入微薄，無法修繕老家。案主為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕房屋。老房年久失修，天花板、牆壁、門窗等多處嚴重破損，經「做工行善團」於6/25會勘後，將為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、更新電線燈具設備、油漆美化等工程。16日電氣工會進行電源斷電施工，以利後續工程進行，齊為改善案主居住環境，維護基本生活品質共同努力。

王鑫基局長表示，「做工行善團」對於已修繕完工的案家也持續付出關懷，在四月底完工的將軍獨居老人案件，電氣工會也在7月5日為老人妥善安裝洗衣機，讓老人擁有更加便利舒適的生活環境，同時這兩個月期間也在積極會勘左鎮區及永康區東灣里的服務案。

16日也前往永康區二王里及東橋里會勘，另今天的家庭志工有木工工會夫妻檔王宗宸、蔡沛幀，志工服務協會曹志清、陳雪惠賢伉儷及電氣工會父子檔蘇竣明、蘇揚智，一同出勤攜手奉獻善愛，大台南總工會鄭玉娟理事也特地為在北區精忠街服務的所有志工們，精心準備了美味的午餐，慰勞這群辛勞的志工。也感謝京和照明有限公司贊助燈具等修繕材料。做工行善志工不僅心懷善心還身懷技藝，個個都是溫良謙卑工藝精湛，勞工局攜手做工行善志工們共同努力，關注弱勢家庭的生活需求，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。