構建寵物友善國定古蹟　台南水道博物館寵物園區升級為加大生態房

▲台南山上花園水道博物館，是國內唯一擁有寵物園區的國定古蹟，館方將寵物園區由花園區遷移到更大更舒適的密林區空地重新開張，空間增加，能容納更多毛小孩在園區內互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，是國內唯一擁有寵物園區的國定古蹟，隨著越來越多的毛小孩造訪，館方爭取將寵物園區由花園區遷移到更大更舒適的密林區空地重新開張，空間增加，能容納更多毛小孩在園區內互動外，飼主也可趁機認識更多植物生態，一舉多得。

台南市文化局指出，古蹟區不同於一般公園景點，維護要求較高，加上因為是收費園區，須顧及所有遊客感受，但開園以來，廣闊的園區常吸引飼主希望帶著毛小孩能夠入園遊憩；為此館方購置寵物推車，讓寵物在不落地的情況下，也能一起入園，貼心的規劃，也獲得企業認同，包括冰點冷氣以及中美獸醫院共捐贈了15台寵物推車，共同打造寵物友善空間。

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但考輛園區廣闊，部份好動的寵物不耐久坐，館方原本在花園區規劃一座寵物園區，讓寵物可以在園區內奔馳，園區的代言犬園長每逢假日下午，也會到寵物園區迎賓，相當受歡迎；但隨著入園寵物越來越多，為提供更舒適空間，館方克服用地問題，重新在密林區規劃新的寵物園區，除了面積多出三分之一，也讓遊客更親自環境。

館方指出，密林區過去曾被作為苗圃而種植許多樹種，因不在具苗圃身分後這些樹仍留在原地任其自由發展，時日長久至今形成茂密特殊的林象與豐富的生態資源，例如寵物園區洗手檯旁一棵正結實纍纍的大樹，便是尚未經過改良的原種紅蓮霧樹。豐富的生態讓飼主與毛小孩在寵物園區遊玩時，也可以一起觀察、體驗，接近大自然。