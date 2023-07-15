台南單身聯誼「男性爆多」！　他報名一半額滿哭哭：太誇張

▲「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」七夕單身聯誼活動開跑。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社

台南市和聖母廟8月舉辦七夕單身聯誼，今天上午開放報名，男性180個名額38分鐘額滿，有民眾哀嚎，資料未上傳成功就截止。民政局人員表示，若女性報名意願高，不排除增名額。

台南市政府和土城正統鹿耳門聖母廟5月21日合辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊」單身聯誼活動時，男女名額各60人，免費報名，報名者相當踴躍，迫使主辦單位緊急喊卡，但當時27對單身男女成功配對，顯示活動非常成功。

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在各界期待下，8月20日續辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」七夕單身聯誼活動，名額擴增3倍，男女各180人，且採收費制，男性報名費新台幣800元，女性300元，必須匯款及上傳資料，才算完成報名。

未料，活動昨天在媒體、臉書（facebook）等社群曝光後，引起高度關注，今天上午8時開放報名，男性180個名額38分鐘全滿，1名男子說，報名資料上傳一半就額滿截止，實在太誇張。

女性報名雖未如男子踴躍，但截至上午11時，也有125人報名，主辦單位推測，女子報名意願應該會「先冷後熱」。

台南市政府民政局告訴中央社記者，5月首次單身聯誼活動大受好評，8月才擴增3倍名額，且採收費制，希望「以價制量」，未料男性報名熱度不減。初步統計，報名男子年齡約落在30歲左右。

民政局人員表示，男性報名踴躍，主辦單位考慮若是女性報名意願也高，不排除增加名額，開放第2波報名，但前提必須是女性報名人數和男子相當。

台南市8月20日七夕單身聯誼活動，讓聯誼者在月老星君見證下找到心儀伴侶，當天晚上以「七夕聯誼單身晚宴」為主題，融合廟口宴席文化，報名資格是年齡介於25歲至45歲、設籍於台南市或在台南市就業的未婚單身男女，民政局將加強報名者資格審查。