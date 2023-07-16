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台師大化學系辦中小學夏令營　帶領600名弱勢學子做科學實驗

▲學生個個身披實驗袍，人手一台顯微鏡，窺見草履蟲的生存奧秘。（圖／台師大提供）

▲學生個個身披實驗袍，人手一台顯微鏡，窺見草履蟲的生存奧秘。（圖／台師大提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣師範大學化學系昨起至19日在公館校區舉辦中小學科學夏令營，由大學教授和中小學老師共同設計多元課程與實驗，優先提供低收入家庭、原住民、本島偏鄉、外島，以及自然科成績待加強的學生參加，藉此幫助弱勢、縮小自然學科學習的城鄉差距。

台師大化學系承辦教育部國教署「112年提升國民中小學自然科學領域實驗操作計畫」，在暑假帶領逾600名國中小學生動手發現科學的樂趣，在國教署與企業界捐款支持下，活動完全免費，除了在台師大公館校區兩梯次營隊外，還將赴金門、馬祖加開場次。

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台師大化學系教授兼計畫主持人姚清發老師表示，國中小學生的科學課堂鮮少動手做實驗，這次營隊有來自全台的國中小學生，個個身披實驗袍，人手一台顯微鏡，可以窺見草履蟲的生存奧秘，更結合手機版密室逃脫遊戲，闖關科學益智解謎關卡，並融入生物、化學、物理、甚至科學英語等學科知識，帶領學生動手操作實驗，激發對自然學科的學習熱忱。

桃園市龍岡國中校長梁忠三結合教材不同冊的知識，串成闖關遊戲，帶領學生操作複式顯微鏡，透過手機鏡頭探索水蘊草與草履蟲的毫米世界。台師大教師陳美玲與建中老師曹淇峰，以卡通「探險活寶」為靈感，推出闖關遊戲，學生需結合酸鹼測定的知識，打開寶箱、拯救阿寶。

再興國中方同學說，雖然國一曾上過類似實驗、但當時沒有機會動手做，這次能夠親手操作顯微鏡觀察細胞壁，真的很好玩。新北市明志國中黃同學則說，最喜歡的課程是氧化反應的藍染課，她動手染出了蠟筆小新的圖騰，十分有成就感。

台師大表示，營隊課程豐富、師資陣容堅強，包含協同計畫主持人化學系教授林文偉、教師陳美玲、印度籍的博士後研究員卡法拉、桃園市龍岡國中校長梁忠三、新明國中主任劉之聖、北市建國中學教師曹淇峰、趙君傑、新北市海山高中教師胡心如等，結合了國教署自然科學領域輔導團，為學生帶來最豐富多元的科學教育。

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