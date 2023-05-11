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國教署擴增雙語實驗班計畫！辦理校數逐年成長「3年共165班」

▲▼國教署擴增雙語實驗班計畫，圖為北市中正高中雙語實驗班「數學課程」，除以雙語授課，並與澳洲Moreton_Bay姊妹校學生以線上連線方式共同學習互動。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教署擴增雙語實驗班計畫，圖為北市中正高中雙語實驗班「數學課程」，除以雙語授課，並與澳洲姊妹校學生以線上連線方式共同學習互動。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

面對全球化及國際化浪潮，加上政府2030雙語國家政策，教育部國教署以漸進方式，鼓勵及輔助高級中等學校開設辦理雙語實驗班，透過補助計畫協助學校聘僱外籍英語文教師等方式，營造雙語學習環境，該計畫在110、111、112學年度分別補助50校、55校、60校，希望藉此提升學校雙語教學能量。

配合政府2030雙語國家政策，教育部國教署以漸進方式，透過運用補助款獎勵機制，鼓勵各地方政府及學校推動英語課採全英語授課，110年已經補助80所高中辦理英語文課程採全英語授課，預計113年全國將有60%高中落實英語課採全英語授課，希望在119年達到100%全國高中實施。

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此外，國教署透過「補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，鼓勵及輔助高級中等學校開設辦理雙語實驗班，透過補助計畫協助學校營造雙語學習環境，該計畫在110學年度共補助50校、111學年度共補助55校、112學年度預計補助60校。

▲▼國教署擴增雙語實驗班計畫，圖為光復商工在期末辦理雙語實驗班分享會。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教署擴增雙語實驗班計畫，圖為光復商工在期末辦理雙語實驗班分享會。（圖／教育部提供）

國教署說明，計畫補助內容包括補助每校聘僱外籍英語文教師、雙語代理教師、英語文代理教師或協助辦理雙語教育相關事宜的專任助理所需費用，另學校可透過所聘外籍英語文教師與校內教師進行協同教學及共同備課，且外籍英語文教師，也可提供學校雙語教學教師英語授課的諮詢服務，提升學校雙語教學能量。

國教署表示，該計畫也提供獲補助學校辦理雙語實驗班所需相關經費，像是改善校內視訊設施、建立雙語實驗班環境設施，或購置錄製「雙語教學」課程所需相關設備等費用，以及學校規劃辦理雙語教學相關研習及活動所需經費，或其他與推動雙語課程及教學有關事項等，均可納入補助計畫經費編列項目，以營造更佳雙語學習環境。

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國教署雙語實驗班外語教師

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