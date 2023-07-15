國教署推素養導向課程　培養學生社會參與力＋故郷情感聯結

▲國教署推素養導向課程，圖為溪湖高中學生深入家鄉踏查，探索風土文化。。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為培養學生多元文化價值觀，教育部國教署鼓勵學校開設素養導向課程，由學校教師跨領域共同研討及規劃課程，喚醒學生學習動機與熱情，例如竹東高中開設「問題解決課程」融入學生自身環境以及社會議題進行探索，溪湖高中開設「青年探索家」課程搭配「溪湖學，學溪湖」課程，深入鄉里，訪談社區的新住民，探訪不同風土人情，建立自己與故郷的情感聯結。

以「社會參與面向」來說，溪湖高中開設「青年探索家」課程，搭配「溪湖學，學溪湖」課程，深入鄉里，訪談社區的新住民，探訪不同風土人情，建立自己與故郷情感聯結及尊重關懷不同族群，協助學生跨越國內及國際間不同的文化界線，除引導學生面對不同文化時具有正面的自我認同外，也能透過異文化的學習，有意識地探究自身和他人文化的獨特性，並理解並包容文化的多元性。

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另竹東高中開設「問題解決課程」，國教署表示，學校融入學生自身環境以及社會議題進行探索，引導學生以設計思考、系統思考、團隊合作及專案管理等方法，並整合人文與自然知識，解構社會議題因果脈絡，融合自然科學研究法，以產品驗證自己提出的行為科學假說，在實務中將自然探究實作所學的量化驗證應用於生活中，提升學生對學習的渴望與創新的勇氣，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

此外，台東女中開設「愛上台東（Eyes on Taitung）」，藉由台東國際觀光產業發展，幫助學生學習如何實際以英語文，向國外遊客介紹台東在地景觀之美與人文特色，透過共同討論課程主題、分項內容、蒐集教材等步驟，團隊研發自編英文教材，並能透過多媒體或自媒體及網路行銷，設計個人化導覽行程，讓學生更能實際體驗沉浸式英語認識與介紹台東。

▲國教署推素養導向課程，圖為台東女中外師分組進行學生口語訓練。（圖／教育部提供）

國教署表示，希望各校教師持續培養學生哲學思考，形塑從生活自己，從人己，從群已，讓學生懂得與人分擔和分享，更學會不同面向觀察所處的外在環境，以及不同族群、國家等文化差異性，引導學生開展與自我與他人、與社會等各式互動能力，學習社會參與公民責任、包容異己、尊重多元文化，培養理解與關心本土及國際事務的基本素養，成為友善全球公民。