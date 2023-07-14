代宣明智出席挺柯餐敘喊藍白合　宣昶有：老百姓都覺得侯被朱騙了





▲柯文哲、宣昶有（帶黑帽者）出席全國中小企業聯誼總會舉辦的「挺柯」餐敘。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

全國中小企業聯誼總會今（14日）晚間在立法院舉辦餐敘，意在支持民眾黨2024總統參選人柯文哲，而柯與聯華電子榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有受邀出席。宣昶有受訪時，除表示自己是代表宣明智出席外，也說宣明智支持藍白合。另外，宣昶有更直言，老百姓心裡都覺得侯友宜被國民黨主席朱立倫騙了，但沒有人幫的了侯，因為間到了，藍白合一定歸隊

柯文哲14日晚間出席全國中小企業聯誼總會舉辦在立法院康園的挺柯餐敘，根據主辦方安排，與柯同桌的人有宣昶有、警政時報社長伍仲威、黑森林公司董事傅家賢、台灣平潭商業聯合會會長林傳忠等人，而宣昶有則坐在柯文哲右手邊。

宣昶有受訪時透露自己是代表宣明智出席，並表示宣明智支持藍白合、反貪腐、愛和平，所以今天他被宣明智派來，而柯文哲也是理念差不多，所以他們都支持。媒體詢問，是支持藍白合還是「郭柯合」？宣昶有說，鴻海創辦人郭台銘一定要支持藍白合，但隨即宣昶有也說「白藍合也不錯啊」。

媒體追問，「郭柯合呢？」宣昶有表示，郭台銘就支持白藍合就好，郭台銘獨立參選也可以，但最後郭一定要支持藍白合；現在民進黨這麼團結，就是因為看到侯友宜、郭台銘跟柯文哲有合作空間。宣昶有也提及，

受訪過程中，宣昶有更直言，老百姓心裡都覺得侯友宜被朱立倫騙了，但沒有人幫的了侯，因為間到了，藍白合一定歸隊；人民不在意藍白合誰當正的，誰當副的，人民只在意白藍合跟藍白合，只是有人出來當頭是最好的。

媒體聽聞宣昶有的發言後，隨即詢問，「會不會覺得郭董被騙了？」宣昶有表示，「全世界都想騙他吧，我覺得」。