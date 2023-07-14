　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「有那麼缺錢嗎」？柯文哲要賣禮物　王世堅：真心換絕情

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅過去有「柯黑大魔王」之稱，在柯文哲8年市長任期一共送了32件禮物給柯，當中包括龍袍、魔鏡、腳踏車等，如今傳出柯有意把禮物在黨慶當天拿出來義賣，王世堅說，民眾黨有這麼缺錢嗎？想不懂，「5個字啦，真心換絕情」；但也心軟柯沒有資源、盤纏，喊話要賣就拿去賣，若要把禮物討回去就來討吧。

針對民眾黨擬在黨慶當天拍賣過去送的禮物，王世堅說，民眾黨有這麼缺錢嗎？想不懂，「5個字啦，真心換絕情」，選舉到了有花費沒錯，但有窮到需要把過去他在議會送的，那麼精緻有意義的禮物變賣掉？而且當時禮貌上，多數禮物隔1天就送回來，除了龍袍穿了10天才送回來。

王世堅表示，他記得送的禮物不算太多，「要賣的話，是我還要補送回去，讓他賣個夠？他要講清楚，我不懂他的意思是什麼」。這些禮物很有意義，代表用禮物的方式呈現是言簡意賅、一針見血，可以立刻讓他明瞭質詢的主軸以及現在施政錯誤。

媒體還問到，如果真的拍賣，是否變相成為柯文哲的金主？王世堅一度笑到說不出話，「不會啦，那麼一點錢，我的黨不要誤會我就好，選罷法有禁止，不能資助不同政黨尤其敵對政黨的人」。

王世堅還感嘆所託非人，但送了就是人家的，只是退回來的禮物所有權應該是在自己手上。王還說，他蠻心軟的，看柯文哲現在沒有首都市長大位後，各項資源、盤纏也都不夠，「他要賣就去賣吧，若要把禮物討回去就來討吧」。

ET快訊
快訊／士林公園驚見一具女屍！
《玩命關頭》韓哥逛台灣夜市！　Janet當地陪
快訊／大阪潑水音樂節出人命！　射中臉部死亡
看見受害女輕生！　她罹癌仍出面對抗NONO
遭3警攻擊誤逮　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？
阿宏PO正妹照「長相差太多」　妹子本尊神出了
緯創衝上144元　他憂恐淪萬海翻版！內行曝「1前提」才會跌
88歲奶奶當AV女優出道　挑帥哥拍片：還是亡夫最棒！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳列民眾黨不分區　黃國昌否認：柯文哲找我2次都在問政策

「有那麼缺錢嗎」？柯文哲要賣禮物　王世堅：真心換絕情

館長、黃國昌要賴清德參加遊行　民進黨：政府積極回應相關訴求

國民黨全代會前「換侯」聲浪未止　藍委齊盼「黨內同志節制發言」

民進黨全代會716登場　政績影片曝光「打造更好台灣」

不滿服貿挨批！侯漢廷告發賴清德違反選罷法　綠：大方說明訴求

助理涉營建署弊案遭羈押禁見　鄭天財：我當然會開除他

郭正亮勸侯團隊選戰策略「想清楚」　獻策：台南是賴清德的軟肋

侯友宜難關怎解？　張亞中建議：重啟黨內初選

馬英九邀37位陸生團明訪台　9天走16地點行程曝光

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

傳列民眾黨不分區　黃國昌否認：柯文哲找我2次都在問政策

「有那麼缺錢嗎」？柯文哲要賣禮物　王世堅：真心換絕情

館長、黃國昌要賴清德參加遊行　民進黨：政府積極回應相關訴求

國民黨全代會前「換侯」聲浪未止　藍委齊盼「黨內同志節制發言」

民進黨全代會716登場　政績影片曝光「打造更好台灣」

不滿服貿挨批！侯漢廷告發賴清德違反選罷法　綠：大方說明訴求

助理涉營建署弊案遭羈押禁見　鄭天財：我當然會開除他

郭正亮勸侯團隊選戰策略「想清楚」　獻策：台南是賴清德的軟肋

侯友宜難關怎解？　張亞中建議：重啟黨內初選

馬英九邀37位陸生團明訪台　9天走16地點行程曝光

傳列民眾黨不分區　黃國昌否認：柯文哲找我2次都在問政策

快訊／國1北上大貨車撞內側護欄！占2車道紫爆　時速只剩9km

水產行不賣海鮮卻專吸人血　檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

變態男「把小貓丟微波爐」2個月連殺6貓　女友見一袋袋碎屍報案

WATERBOMB潑水音樂節出事！　「水柱直接噴臉」導致一人喪生

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難　牧民撈屍確認身份

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

中國人「爆買礦泉水」換標假冒保養品出口！　爽辦退稅撈9.9億元

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃　70品牌快揪友開吃

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

政治熱門新聞

柯文哲「董事長開講」高雄場取消！　吳子嘉曝原因喊：活動辦個屁

蔣萬安開第一槍！陳昇遭控性騷　北市天母啤酒節緊急更換表演者

民調／「三腳督」賴清德32%、柯文哲25％　若郭台銘參選衝擊藍白

黃永田大腸癌病逝　曾扯掉邱毅假髮

民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

因郭台銘才喊卡柯文哲高雄活動？　吳子嘉曝兩人對話還原真相

馬英九邀37陸師生團明訪台　9天16地行程曝光

青安購屋貸款再加碼！貸款額度最高1000萬、年限可達40年

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消

幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

榮泰創數據：716遊行62%網友認正當性不足

黨內有人喊換侯友宜　林為洲點出詭異邏輯

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

更多熱門

相關新聞

不滿服貿挨批！侯漢廷告發賴清德違反選罷法　綠：大方說明訴求

不滿服貿挨批！侯漢廷告發賴清德違反選罷法　綠：大方說明訴求

議員侯漢廷不滿綠營指服貿將導致「陸人來台搶工作」，告發民進黨總統參選人賴清德等11人《正副總統選舉罷免法》等罪，台北地檢署已受理分「他字案」，將賴等11人列被告。民進黨團14日回應，服貿議題從食衣住行生老病死，範圍非常廣，對台灣產業怎麼會沒有衝擊？各政黨若要推動政策，就應大方跟國人說明訴求，別把這種政經議題丟到法院。

傳柯文哲要拍賣王世堅送的禮物　陳智菡：所得捐慈善團體

傳柯文哲要拍賣王世堅送的禮物　陳智菡：所得捐慈善團體

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

吳子嘉喊卡柯文哲高雄場活動　民眾黨：可能時間安排上沒那麼順暢

吳子嘉喊卡柯文哲高雄場活動　民眾黨：可能時間安排上沒那麼順暢

民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

關鍵字：

王世堅柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面