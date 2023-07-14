「有那麼缺錢嗎」？柯文哲要賣禮物　王世堅：真心換絕情

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅過去有「柯黑大魔王」之稱，在柯文哲8年市長任期一共送了32件禮物給柯，當中包括龍袍、魔鏡、腳踏車等，如今傳出柯有意把禮物在黨慶當天拿出來義賣，王世堅說，民眾黨有這麼缺錢嗎？想不懂，「5個字啦，真心換絕情」；但也心軟柯沒有資源、盤纏，喊話要賣就拿去賣，若要把禮物討回去就來討吧。

針對民眾黨擬在黨慶當天拍賣過去送的禮物，王世堅說，民眾黨有這麼缺錢嗎？想不懂，「5個字啦，真心換絕情」，選舉到了有花費沒錯，但有窮到需要把過去他在議會送的，那麼精緻有意義的禮物變賣掉？而且當時禮貌上，多數禮物隔1天就送回來，除了龍袍穿了10天才送回來。

王世堅表示，他記得送的禮物不算太多，「要賣的話，是我還要補送回去，讓他賣個夠？他要講清楚，我不懂他的意思是什麼」。這些禮物很有意義，代表用禮物的方式呈現是言簡意賅、一針見血，可以立刻讓他明瞭質詢的主軸以及現在施政錯誤。

媒體還問到，如果真的拍賣，是否變相成為柯文哲的金主？王世堅一度笑到說不出話，「不會啦，那麼一點錢，我的黨不要誤會我就好，選罷法有禁止，不能資助不同政黨尤其敵對政黨的人」。

王世堅還感嘆所託非人，但送了就是人家的，只是退回來的禮物所有權應該是在自己手上。王還說，他蠻心軟的，看柯文哲現在沒有首都市長大位後，各項資源、盤纏也都不夠，「他要賣就去賣吧，若要把禮物討回去就來討吧」。