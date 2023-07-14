郭台銘喊「未來每分每秒奉獻給台灣」　支持者沸騰10秒喊「選總統」

▲郭台銘上董事長開講節目 。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日晚到高雄岡山區，出席美麗島電子報董事長吳子嘉的「董事長開講」高雄場活動。身為主持人的台北市議員徐巧芯先前說過，若郭在活動途中突然宣布參選，她將馬上離場。不過，郭演講時提到，「我在這裡向高雄鄉親、跟台灣人民宣示，我台灣阿銘要將未來每一分每一秒，奉獻給生我養我育我的台灣」。此時現場民眾高呼「選總統」長達10秒鐘，讓徐巧芯苦笑不已。

郭台銘未獲得國民黨徵召參選總統後，動作頻頻，近期規劃3場直播粉絲見面會。徐巧芯一開場就說，「到底我今天會不會成為最短的主持人呢？」引發全場大笑，郭台銘回說，徐巧芯說，他如果當場宣布「什麼什麼」，她要馬上離開，「大家放心，你放心，我保證今天絕對不會讓妳離開」 。

郭台銘先談到，今天是搭乘私人飛機到高雄，私人飛機陪他在全世界跑透透，談生意、買疫苗都是搭這台專機，其中，疫情嚴重時，很多地方無法到達，如果沒有這台飛機，疫苗就沒辦法周周到貨。

話鋒一轉，郭台銘提到，台灣需要「有遠見、有膽識、有魄力、懂科技、懂市場、懂未來」的領導人、CEO，台灣人民需要改變，改變帶來希望，「我在這裡向高雄鄉親，跟台灣人民宣示，我台灣阿銘要將未來每一分每一秒，奉獻給生我養我育我的台灣」。台下觀眾一片沸騰，高喊「選總統」。



郭笑說，「徐巧芯是難得人才，你們不要讓她走」，大家攜手努力打拚一定再造台灣經濟奇蹟，一定再造台灣盛世。