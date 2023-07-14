經濟部稱出口額成長顯著　郭台銘再揭真實困境：政府不要掩耳盜鈴

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對鴻海創辦人郭台銘發文批評政府不理解產業需求，使台灣面臨困境，經濟部則回應，台灣對全球出口成長金額高達7成，對美出口更是翻倍成長。對此，郭台銘14日再度於臉書發文反擊，這個回應讓他「嚇一跳」，他再點出台灣經濟與企業真實的困境，喊話請民進黨政府不要再掩耳盜鈴、粉飾太平。

郭台銘指出，經濟部聲明斗大的標題「台灣對全球出口成長金額高達7成！」、「對美出口翻倍成長」，但是細看數據，號稱「成長七成」的對外出口，以及對美出口「翻倍成長」，對照的「基期」，居然是七年前（2016）的數據。

郭台銘再提到，經濟部說「新南向有成，與新南向國家『貿易額』及『出口』雙創史上新高」，經濟部沒說的是，去年（2022）台灣對中國大陸、香港貿易順差高達1,004億美元，按照中方統計，台灣對中國大陸順差更高達1,565億美元，如果沒有來自中國大陸的鉅額順差，台灣已是貿易逆差國。

郭台銘也分析台灣經濟與企業真實的困境，他點出，2017年，全國工業總會「政策白皮書」，就提醒蔡英文政府，台灣面臨「五缺六失」的困境，五缺是「缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才」，六失是「政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標」。

對此，郭台銘大嘆，遺憾的是，六年過去了，請問民進黨政府，「五缺六失」哪一個問題解決了？民進黨完全執政下，哪一項缺失不是更加惡化？

郭台銘再舉例，行政院長陳建仁把選前大撒幣，美化為「更溫暖」，把人民與企業納稅錢，補貼年金與健保毫無改革的天坑，美化為「更堅韌」，經濟部長和行政院長，連番親上火線辯解，更凸顯民進黨政府處理經濟的無能，以及以無良之新面對民意的心虛。他大批，此種私心自用、傲慢獨裁、移花接木、欲蓋彌彰的行徑，與疫情期間不顧人民生命與健康，強推高端疫苗，如出一轍。

郭台銘批評，公開表達立法進度很可惜的法務部，連合約範本都不會擬的內政部，現在再加上不懂得經濟狀況的經濟部，「民進黨政府，你們與台灣人民及企業，根本活在『平行時空』吶！」

「企業要有活路，人民要有出路，孩子要有新路」，郭台銘強調，未來台灣的領導人，必須「有遠見、有膽識、有魄力、懂科技、懂市場、懂未來」，才能帶來改變，台灣人民需要改變，改變才能帶來希望。