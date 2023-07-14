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台南舊城區優先盤點　完成21處路口行人專用時相

▲為積極提升行人穿越路口，打造人本交通安全環境，台南市政府推動百大路口行人安全計畫，交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求等21處路口，優先設置行人專用時相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為積極提升行人穿越路口，打造人本交通安全環境，台南市政府推動百大路口行人安全計畫，交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求等21處路口，優先設置行人專用時相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為積極提升行人穿越路口，打造人本交通安全環境，台南市政府推動百大路口行人安全計畫，交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求路口，並針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等21處路口，優先設置行人專用時相、行穿線退縮、行人號誌早開等交通設施，已於7月中陸續設置完成。

交通局指出，後續除將觀察實施成效外，亦將持續擴大盤點區域及設置路口，交通局長王銘德提醒用路人行經該21處路口請依號誌標線通行，汽機車駕駛朋友也要遵守停讓行人避免受罰。

交通局局長王銘德指出，行人專用時相是透過號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，市長黃偉哲指示提升行人用路安全是市府責無旁貸的工作，要求交通局先以舊城區作為優先示範區，交通局針對舊城區內的學校、古蹟、廟宇及商圈等靠近人潮聚集點並有一定行人量的路口，選定21處路口優先設置，後續將配合工務局、教育局等相關單位，共同完成百大路口行人安全計畫。

▲為積極提升行人穿越路口，打造人本交通安全環境，台南市政府推動百大路口行人安全計畫，交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求等21處路口，優先設置行人專用時相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，永福路與中正路口等7處路口的行人專用時相設施已於5月間完成啟用，現再完成海安路與中正路口、海安路與尊王路口、永福路與南寧街口、永福路與五妃街口、忠義路與樹林街口、忠義路與南寧街口、忠義路與五妃街口。民權路與新美街口、國華街民權路口、國華街民生路口、國華街中正路口、國華街友愛街口、公園路慈音街口及永福路民生路口等14處路口，以因應暑假期間觀光客造訪舊城區時的步行需求，下一階段預計在暑假開學前，針對學校週邊路口辦理改善，將再完成10-20處左右的路口，以保障學童上放學步行的安全。

交通局方科長川和表示，啟用行人專用時相的路口，初期先設定於每日上午5時30分許，到晚上12時，運作行人專用時相，實施期間相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生壅塞及增加車輛通過路口的時間，交通局交控中心將會配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，於不減損行人安全的前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段，提醒用路人經過這些路口，應注意號誌變化並遵循車輛與行人號誌行進，以確保安全。

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