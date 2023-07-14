科技救護有e套　黃偉哲：與國際接軌打造台南永續城市

▲台南市黃偉哲要求消防局將科技導入救災救護，打造台南市成為科技城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲要求市府團隊將科技導入城市治理，在災害預防上，消防局積極發展新興救災科技，提升到院前緊急救護成功率，同時強化消防裝備器材、車輛及人力。透過創新改善，以有限資源提高消防救災量能，成果豐碩。

消防局則以「台南市e化救護系統 」為主題，參與「TCSA 台灣企業永續獎執行委員會」所辦理的「2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎」，競賽結果將於15日公布。

2015年，聯合國宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），包含消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17項 SDGs 目標，指引全球共同努力、邁向永續。黃偉哲市長表示， 台南市以永續發展 為施政願景，期能達成「活力台南，全齡照顧」的目標 。隨著台南高齡人口、救護需求漸增，為了更快速、有效的達到全齡照顧的目標，消防救護系統必須與時俱進，將科技導入城市治理。

台南市消防局李明峯表示，黃偉哲市長對消防單位大力支持，強化消防裝備器材、車輛及人力，並整合衛生局、交通局及智發中心，在資源不足區域推動「跳島計畫」、減少救護車行車時間，以及紅綠燈之行控號誌調整方案；縮短病患到院後檢查時間，掌握治療黃金時間，大幅提高病患存活率。此外，自從2018年以來，台南市已全面建置12導程心電圖儀器，搶救至少268條生命。同時採購8組電動骨針，大出血傷患時能於第一時間止血，存活率連續2年維持30％以上。





李明峯說，推動救護系統電子化及相關救護品管後，在OHCA（到院前心肺功能停止）的給藥比率由2020年的39.7%提升2022年的63.44％，急救成功率由2020年27.78％成長到2022年的31.99％，OHCA康復出院人數2020年63人、2021年87人成長到2022年的101人，相關數值持續提升，全心守護市民看得見。



消防局表示，救災也需科技力，黃偉哲市長責成市府各局處整合，在市府智發中心協助媒合下，南市消防局與成大電機系以機器學習方式找出台南的急救關鍵因子及時空分析預測，即時救援。在科技助力下，火災案件大幅下降，經遠見及天下雜誌評比傷亡人數為六都最低，且同步落實災害防救深耕，連續10年榮獲中央評鑑「特優」。

黃偉哲市長任內也累計完成「避難弱勢場所自衛消防編組應變能力驗證」374處，比率達100%。2022年結合區公所、里長辦理住宅用火災警報器配發達18199只，總設置率達95.87%。另補助全市燃氣熱水器一氧化碳中毒潛勢戶移機補助戶數達81戶。



科技救護有目共睹。在文化古蹟防災上，台南市也領先全國執行。在空域部分，各大隊配發熱顯像空拍無人機及高空監控用無人機，成立無人機隊計40位合格飛手，並榮獲消防署2022年消防無人機競技大賽「季軍」佳績；地面部分獨創救災現場遠端監控系統，迅速回傳救災現場即時畫面，並透過產官學合作研擬電動車創新滅火機制及電動水帶自動清洗機；水域部分由民間單位協助捐贈水下機器人，搜救人員透過水下即時影像傳輸執行搜救工作，均有效提高救災安全係數，亦規劃購置消防機器人，以遙控方式代替消防人員深入火災及化災等災害現場；消防搶救創新方面研發成果，共取得車輛用滅火毯、救災現場遠端監控系統等6項發明及新型專利。



消防局長李明峯強調，參賽是為了鼓勵辛苦的消防同仁，照顧台南市民是消防員的天職，在有限的資源下，持續推動整合並提供更優質的救護服務，是消防局未來持續努力且不變的目標。