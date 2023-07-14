旗下咖啡師代表台灣迎戰國際　老闆大放送：連續3天買1送1

▲▼歐客佬店內的咖啡師，明年將代表台灣迎戰各國強敵，老闆太開心了，決定連續3天，買一送一。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

世界盃虹吸壺大賽明年3月在大陸雲南舉辦，台灣區冠軍日前出爐，由歐客佬咖啡店的咖啡師張維欣奪得，旗下咖啡手將代表台灣迎戰各國強敵，老闆太開心了，決定15日起連續3天，全館咖啡豆、掛耳咖啡買1送1，還可和冠軍得主相互切磋喔。

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世界盃虹吸壺大賽（World Siphonist Championship, WSC）是由日本精品咖啡協會主辦，原本只在日本比賽，2009年起擴大為世界級國際賽事，由於加熱方式有別於沖煮方式，增加火候掌控的困難度，可以說是國際七大咖啡賽事中最困難的比賽之一。





台灣區冠軍日前出爐，由歐客佬咖啡師張維欣奪下，而張也是SCA國際精品咖啡協會（Speciality Coffee Association）咖啡證照班的講師，因為熱愛咖啡，踏上咖啡職人之路，2018年曾代表台灣出賽世界盃虹吸壺大賽，拿下亞軍，明年將捲土重來，迎戰各國強敵，誓必奪下世界冠軍。

歐客佬老闆對於店內咖啡師能代表台灣出國參賽，內心太開心了，決定15日、16日、17日連續3天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，讓喜悅分送出去，店內擁有100多款世界各地咖啡，品項全台最多，歡迎消費者前來幫張維欣加油打氣。