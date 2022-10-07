精品咖啡一鍵即享！Nespresso Vertuo重新定義「品飲時光」牛奶咖啡特調膠囊新上市





圖、文／Nespresso提供

頂級咖啡品牌Nespresso 以創新美式咖啡為核心概念，推出新系列Nespresso Vertuo，以高科技領銜，搭配專屬咖啡膠囊與5種杯量，只要輕鬆按鍵，在家也能擁有香醇濃厚的高品質咖啡。

Nespresso Vertuo系列，為咖啡迷們帶來極致咖啡體驗，除了原有32款咖啡膠囊外，初秋時節推出2款咖啡大師特調系列新款膠囊，專為牛奶咖啡食譜設計，滑順口感，直入心扉。

全新咖啡大師特調系列上市 精心調和 完美相容絕非偶然

Nespresso咖啡大師牛奶特調系列自推出以來受到廣大族群的喜愛，一切都來自於Nespresso專業咖啡大師團隊多年來傾心打造能與新鮮牛奶完美搭配的咖啡。從咖啡豆精選開始，不同的咖啡產地帶有其不同的香氣特色與風味。Vertuo系列除了比昂科馥緹與牛奶絕配的咖啡膠囊外，最新推出比昂科皮克洛及比昂科多比歐，一起打造與眾不同的香醇滋味。

比昂科皮克洛及比昂科多比歐皆承襲Nespresso咖啡大師特調系列的特色：調和多元產地咖啡豆；比昂科皮克洛咖啡精心調和來自中國、哥倫比亞、巴西與衣索比亞的阿拉比卡豆，打造出與滑順牛奶甜香完美相容的濃郁烘烤香氣。口感濃烈且滑順，是一款專為製備成卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵或澳式白咖啡(flat white)而設計的咖啡。

相較於強勁的比昂科皮克洛，比昂科多比歐則以迷人焦糖香氣為亮點，使用分離烘焙法將來自肯亞、哥倫比亞與尼加拉瓜的阿拉比卡豆，完美融合，又不丟失其層次多元的迷人香氣，帶出焦糖香調與滑順口感，比昂科多比歐也是Vertuo咖啡大師特調系列中以雙份濃縮咖啡杯量(80ml)打造的咖啡膠囊，注入牛奶後，必然感受雙倍幸福與醇香誘人。

迷人的新款咖啡膠囊，也帶來特調食譜，在秋意漸濃時節，恣意享受美好咖啡時光。

比昂科多比歐：黑香豆焦糖豆漿卡布奇諾

所需器材：

1. Barista Cappuccino杯組（大）

2. Aeroccino奶泡機

所需食材：

1. Bianco Doppio(80ml)

2. 豆漿200ml

3. 焦糖醬10克

4. 磨碎黑香豆（零陵香豆）1克

特調步驟：

1. 倒入200ml冰豆漿至Nespresso奶泡機中

2. 蓋上蓋子，選擇卡布奇諾模式製作熱奶泡

3. 添加10克焦糖醬至Barista Cappuccino杯中

4. 萃取一顆Bianco Doppio咖啡膠囊至Barista Cappuccino杯中

5. 將製作好的熱奶泡倒入

6. 於奶泡上方淋上焦糖醬並撒上些許磨碎黑香豆作為裝飾

比昂科皮克洛：栗香椰子拿鐵

所需器材：

1. Vertuo Coffee Mug杯

2. Aeroccino奶泡機

所需食材：

1. Bianco Piccolo(40ml)

2. 鮮奶200ml

3. 栗子醬20克

4. 椰絲5克

特調步驟：

1. 倒入冰鮮奶至Nespresso奶泡機中至最低刻度

2. 蓋上蓋子，選擇拿鐵瑪奇朵模式製作熱奶泡

3. 添加20克栗子醬至Vertuo Coffee Mug杯中

4. 將製作好的熱奶泡倒入

5. 萃取一顆Bianco Piccolo咖啡膠囊至Vertuo Coffee Mug杯中

6. 撒上椰絲作為裝飾

Nespresso Vertuo全新系列，為咖啡體驗揭開嶄新篇章，多元杯量與4大咖啡膠囊系列更是一大特色。除了廣受歡迎的咖啡大師牛奶特調系列外，以「創新美式咖啡」為號召的Nespresso Vertuo，也各有迷人之處，滿足不同情境下的咖啡品飲需求，令人愛不釋手。

更多Nespresso Vertuo新品資訊：https://www.nespresso.com/tw/zh/vertuo-range-introduction