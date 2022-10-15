不給咖啡就搗蛋！　農委會推出「咖啡莊園旅遊路線」

▲為推廣台灣在地精品咖啡，規劃16條以咖啡莊園為主題的旅程。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會水土保持局為推廣台灣在地精品咖啡，規劃三大主題活動，挑選16條以咖啡莊園為主題的咖啡採豆、烘豆體驗旅程，包括南投國姓、雲林古坑及嘉義阿里山等咖啡漫遊路線；也推出「第一杯咖啡」禮盒組，精選12家CQI認證83分以上精品咖啡；還有「WHAT'S COFFEE你什麼咖？」咖啡桌遊，透過遊戲行動深入探索咖啡產業。

水保局副局長林長立示，台灣擁有適合咖啡生長的地理環境，隨著去年以全台第一部咖啡微電影「第一杯咖啡」行銷日本，國外咖啡業者持續採購台灣精品咖啡，本次更推出精選禮盒組，有果香、花香、酒香、可可香氣等，每種風味都可在「第一杯咖啡禮盒」品嚐到。

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水保局南投分局長陳榮俊說，水保局規劃16條以咖啡莊園為主題的體驗遊程，從南投國姓、雲林古坑及嘉義阿里山出發，品嚐咖啡、享用在地料理、欣賞農村美景，吸呼山林芬多精，不管是咖啡採果、烘豆的體驗，或是不插電手沖咖啡行程，結合在地的咖啡莊園、民宿與露營區等，運用在地元素推出豐富的體驗活動，歡迎民眾一起聞著咖啡香去旅行。

「第一杯咖啡」禮盒相關產品目前在在蔦屋書店（松山、南港、內湖與高雄大立店）及台灣北中南11處店家與線上購物網站同步上架，滿500元贈送限量款台灣好咖杯與地圖，憑咖啡杯可到70家莊園參與「不給咖啡就搗蛋」活動，詳細活動資訊請洽「農村小童」FB粉絲專頁。