超商首創「水果冰磚咖啡」！加了柳橙、檸檬汁　限時嚐鮮價爽喝

▲7-11 CITY PRIMA推出夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」，明（14）起開賣。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

愛喝咖啡的你快來嚐鮮！就有超商首度攜手農場開賣「2款小農水果冰磚咖啡」，以獨有果香風味的精品咖啡分別加入柳丁原汁、黃金檸檬原汁，打造夏日全新酸甜滋味，6/14起開喝，且還能享嚐鮮價99元。

7-11 CITY PRIMA將在6/14起推出夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」，與屏東老實農場合作，以富有柑橘果香的衣索比亞精品咖啡，融入台灣在地小農種植的「柳丁」與「梅爾檸檬」製成新鮮水果冰磚。

▲「橙香陽光」以精品咖啡加入柳丁原汁，香味濃郁且具香甜層次，入口可嚐到清香微甜感。



▲「檸靜時光」以精品咖啡融合黃金檸檬（梅爾檸檬）原汁，具獨特香氣和淡淡柚香，入口是清雅花香感。



7-11表示，冰磚以急速冷凍技術鎖住水果新鮮風味，每顆水果僅榨取33%黃金比例原汁，由CITY PRIMA團隊精心調配獨家比例配方，讓精品咖啡柑橘果香與在地新鮮水果酸甜完美融合。

為慶祝新品上市，7-11門市祭出優惠，6/14起至6/27止，「橙香陽光」、「檸靜時光」可享嚐鮮價99元（原價120元）。

▲最新4款芒果手搖杯開喝。（圖／二口旅茶提供，下同）

二口旅茶4款最新芒果飲品開喝，首推這杯「爆芒奶霜恰恰」，選用芒果冰沙作為基底搭配招牌絲滑奶霜、芒果丁，再加入手工芒果雪酪，口感超豐富，而「爆芒ㄋㄟㄋㄟ恰恰」是芒果果泥結合牛奶、芒果雪酪組合，加碼再喝酸甜系「爆芒優格波波恰恰」，芒果優格加入果泥、寒天晶球製成的芒果波波，每一口都Q彈好吃，最後的「爆芒沙沙恰恰」則是芒果冰沙搭配芒果波波，咀嚼控肯定會愛，即日起正式開賣。

為慶祝新品上市，即日起至7月15日只要購買新品即可抽好運詩籤，詩籤上將隨機呈現「爆」、「芒」、「恰」字樣，若集滿「爆芒恰恰」4字就能免費兌換新品任選1杯，限於9月30日前兌換完畢。

▲4款芒果飲品裡頭都都吸得到滿滿配料。