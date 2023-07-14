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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲22日本要在高雄舉參加董事長開講活動，但因報名狀況不佳取消，但美麗島電子報董事長吳子嘉卻猛批柯營不認真、放狗咬人等。對此，柯辦發言人陳智菡說，非常感謝吳董用心幫忙，不過因為時間安排因素，尊重主辦單位；她也向高雄的支持者致歉，強調未來有機會還是會去高雄辦活動。

陳智菡說，吳董事長希望跟柯P當面對一下節目流程，也希望節目有更好效果，不過大家都知道，這2天柯都不在台北，因此安排行程也儘速安排，「原本希望今天早上能見面，不過因為吳董有別的要務所以沒辦法，他也擔心人數的問題，還有節目效果不好，決定要取消，因此尊重主辦單位」。

至於吳子嘉指責柯陣營不認真，並反駁沒收郭台銘錢？陳智菡表示，不懂吳董事長為什麼要把這事情連結在一起，「事實上，我們也從來沒有說郭董有付費」，昨天訊息往來過程中，大約是10點多吳董公布跟柯P訊息，10點半左右他有傳說下週一會公告活動取消，不過大概在12點左右錢怡君主持人在廣播節目就宣布，吳董告知節目活動要取消。

陳智菡說，吳董事長也說這幾天不在台北，可能要到高雄舉辦董事長開講其他活動，因此這時間他想跟柯P見面時間對不上，但第1場活動效果非常得好，包括在柯文哲Youtube同時線上直播觀看人次就有大概3.5到3.6萬人，吳董這邊也有1.5萬人，所以光這兩個頻道就超過5萬人，還不計其他新聞頻道，當然有很好的效果，也有很多人對柯P表現相當肯定，「我們也非常感謝吳董用心幫忙」。

至於吳子嘉怒斥柯營「放狗咬人」，陳智菡重申，還是非常感謝吳子嘉董事長過去一路以來的協助，包括主動聯繫幫柯P舉辦見面會，原本說2場、還加場再多1場，不過因為時間安排因素，剛講到吳董事長事情很多，「主要就是因為知道接了柯P活動之後，因為後面還有安排郭台銘董事長3場行程，應該是14、15、21日，排得蠻密集，昨天受訪只是還原這狀況而已」。

而吳子嘉曝光的對話中，還質疑柯陣營沒有付錢，陳智菡說，這部分沒有去討論，「沒有付錢不曉得從哪傳出來的，應該是說，吳董事長昨天傳訊息跟柯P說決定取消，當然也非常尊重主辦單位」，吳董對節目非常要求，一定有自己想法 柯營這邊完全尊重主辦單位這邊的安排，「至於有沒有付錢這件事，不曉得傳言怎麼來的」。

至於高雄場報名狀況不佳一事，陳智菡說，其實第2場在高雄場是7月22日，今天是7月14日，還有很多天報名的時間，「按照我們過去舉辦活動經驗，應該是越靠近時報名人數會逐漸增加」，當然也在這邊跟高雄朋友說聲不好意思，之後有機會還是會去高雄辦活動。

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