柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲22日本要在高雄舉參加董事長開講活動，但因報名狀況不佳取消，但美麗島電子報董事長吳子嘉卻猛批柯營不認真、放狗咬人等。對此，柯辦發言人陳智菡說，非常感謝吳董用心幫忙，不過因為時間安排因素，尊重主辦單位；她也向高雄的支持者致歉，強調未來有機會還是會去高雄辦活動。

陳智菡說，吳董事長希望跟柯P當面對一下節目流程，也希望節目有更好效果，不過大家都知道，這2天柯都不在台北，因此安排行程也儘速安排，「原本希望今天早上能見面，不過因為吳董有別的要務所以沒辦法，他也擔心人數的問題，還有節目效果不好，決定要取消，因此尊重主辦單位」。

至於吳子嘉指責柯陣營不認真，並反駁沒收郭台銘錢？陳智菡表示，不懂吳董事長為什麼要把這事情連結在一起，「事實上，我們也從來沒有說郭董有付費」，昨天訊息往來過程中，大約是10點多吳董公布跟柯P訊息，10點半左右他有傳說下週一會公告活動取消，不過大概在12點左右錢怡君主持人在廣播節目就宣布，吳董告知節目活動要取消。

陳智菡說，吳董事長也說這幾天不在台北，可能要到高雄舉辦董事長開講其他活動，因此這時間他想跟柯P見面時間對不上，但第1場活動效果非常得好，包括在柯文哲Youtube同時線上直播觀看人次就有大概3.5到3.6萬人，吳董這邊也有1.5萬人，所以光這兩個頻道就超過5萬人，還不計其他新聞頻道，當然有很好的效果，也有很多人對柯P表現相當肯定，「我們也非常感謝吳董用心幫忙」。

至於吳子嘉怒斥柯營「放狗咬人」，陳智菡重申，還是非常感謝吳子嘉董事長過去一路以來的協助，包括主動聯繫幫柯P舉辦見面會，原本說2場、還加場再多1場，不過因為時間安排因素，剛講到吳董事長事情很多，「主要就是因為知道接了柯P活動之後，因為後面還有安排郭台銘董事長3場行程，應該是14、15、21日，排得蠻密集，昨天受訪只是還原這狀況而已」。

而吳子嘉曝光的對話中，還質疑柯陣營沒有付錢，陳智菡說，這部分沒有去討論，「沒有付錢不曉得從哪傳出來的，應該是說，吳董事長昨天傳訊息跟柯P說決定取消，當然也非常尊重主辦單位」，吳董對節目非常要求，一定有自己想法 柯營這邊完全尊重主辦單位這邊的安排，「至於有沒有付錢這件事，不曉得傳言怎麼來的」。

至於高雄場報名狀況不佳一事，陳智菡說，其實第2場在高雄場是7月22日，今天是7月14日，還有很多天報名的時間，「按照我們過去舉辦活動經驗，應該是越靠近時報名人數會逐漸增加」，當然也在這邊跟高雄朋友說聲不好意思，之後有機會還是會去高雄辦活動。