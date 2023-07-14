台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

▲游男經營博奕詐團遭逮，警方扣押他的藍寶堅尼超跑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市21歲游姓男子，年紀輕輕就成為博弈詐欺集團首腦，以「養套殺」方式誘使被害者在網路儲值下注，短短數月就累積賭金逾2億元。警方去年破獲該詐團，查扣游的千萬藍寶堅尼、百達翡麗及勞力士名錶，檢方依組織罪嫌將他起訴。游男考量車輛長時間未保養會影響價值，於審理中主動具狀聲請變賣車輛及名錶，盼供日後追徵犯罪所得，台中地院裁准，將由民事執行處變價拍賣。

游男聲請指出，車輛、手錶均屬價格昂貴的高單價物品，保管上並非單純提供處所擺放即可，如未能定期維修保養、更換零件、機油，車子甚至未能定期發動保持車況，長期扣押下來，恐造成手錶、車輛退化、故障，有價值嚴重減損之虞，遂聲請於審理中進行變價，以利變價後的價金，得以供國家追徵被告犯罪所得或發還被害人，並彰顯他良善的犯後態度。

▲游男聲請變價，盼供日後追徵犯罪所得。（圖／資料照）

游男供稱，該輛藍寶堅尼雖是登記在他父親名下，但車輛是他出資購買，僅是借名登記在父親名下，非父親所有，他對車輛享有完全使用收益、處分權利。

法官審酌，游男經營的網路賭博網站機房犯罪組織，經清查至警方查獲日止，賭客儲值金額合計至少2億6202萬1694元，被害人遭詐金額達2673萬9010元，犯罪情節重大，而游男責任財產追徵，事涉被害人權益保障。

法官根據文件查出，Arisa Lamborghini Urus超跑購入金額為1200萬元，勞力士手錶365萬元，百達翡麗錶235萬元。考量車輛需有相當空間遮風蔽雨的場所，在本案確定前無法避免車輛自然折舊造成價值減損，而手錶久放未使用，也可能造成零件耗損、故障，有減低價值之虞，導致損害游男遭扣押的財產價值總額，同意游男聲請，檢察官也表示無意見。

▲游男多只名錶也遭扣押。（圖／資料照）