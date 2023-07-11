賈永婕胞弟控舅舅A失智母2800萬　北檢2度偵查結果出爐

▲賈永婕的弟弟控告舅舅和舅媽，帶著失智的母親去解約保單並將2800萬元侵吞。（資料照／記者林奕如攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人賈永婕的母親得了失智症，賈永婕的弟弟懷疑舅舅跟舅媽涉嫌趁機騙母親去解約7張保單，折合約台幣2800萬元的美金被轉匯到舅舅的戶頭去，涉嫌詐欺罪，案經台北地檢署首度處分不起訴後，高檢再議發回，檢察官仍根據解約保單時的錄音錄影、以及相關公證文書，認為當時賈母意識清楚，11日第2度處分不起訴舅舅和舅媽。

賈永婕的母親現年75歲，原本獨居在台北市敦化南路老宅，平日由賈永婕的阿姨、舅舅輪流探視探望，2021年間以每月5萬租金搬到附近松山區富錦街的空房，讓舅舅近照顧，同年5月16日，賈永婕弟弟賈永騏把母親接走，沒多久，賈永騏就發現媽媽有失智的狀況，且媽媽的7張保單無端被解約，帳戶存款也遭提領。

賈永婕曾在2021年7月公開指控，舅媽從2021年2月起接近失智的賈母，以要裝潢為由，帶著老人家去銀行分批提領大筆現金、解約7張保單，總共將美金96.3萬元（約台幣2800萬元）匯往海外。所幸其他家人及時發現不對，賈永婕直接致電海外攔下這筆錢，弟弟賈永騏則出面控告舅舅羅宗仁和舅媽楊悅如涉嫌詐欺。

但是檢察官調查發現，賈母過去都是由兄弟姐妹，也就是賈永婕的舅舅、阿姨在照顧，賈母在解約保單時，是親自和櫃檯人員溝通，全程都有錄音錄影，事後也親自接聽照會電話，之後賈母把保單解約的錢以借貸方式匯給舅舅，雙方還有簽訂借貸契約並經過公證。

▲賈永婕在新冠疫情期間多次提供捐助醫療物資而有「防疫女神」的稱號。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）

加上舅舅在偵查中提出1段賈母的錄音，稱「我兩個孩子根本連問都不問我」、「他們從來沒看過我」，檢察官認為，雖然事後賈母出庭時已經有明顯失智症狀，已經不記得人了，但相關證據顯示，賈母在解約保單時失智症並不明顯，意識仍然清楚，無證據顯示相關行為非出於自由意志，因此2度處分不起訴舅舅和舅媽。

另外，賈永騏也曾另案指控舅舅和舅媽，涉嫌利用失智母親詐騙房子押租金、銀行存款2、300萬元，但是房仲、房客都證稱房子出租時，確實是由賈母親自到場簽名，大家還閒聊了幾句，檢察官再傳喚賈母的妹妹、賈永騏的阿姨作證，當時賈母並無失智，其中1名阿姨也曾約賈母和賈永騏一起吃飯，沒想到賈永麒一看到母親轉頭就走。

而這件詐騙存款案，經檢察官調查確認提款憑條確實是賈母自己寫的，富邦與花旗銀行也都表示，事隔久遠，監視畫面已經逾期銷毀，因此認為舅舅、舅媽犯罪嫌疑不足，處分2人不起訴，因當事人未再議已經確定。