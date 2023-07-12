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社會 社會焦點 保障人權

「im.B案」拍賣噶瑪蘭威士忌754支　吸百人火速完售進帳188萬

▲「im.B詐騙案」今拍賣主嫌曾耀鋒持有的754支得獎威士忌，吸百人搶購，僅半天時間全數完售。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超夯！「im.B吸金案」主嫌曾耀鋒持有的754支「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」今（12日）由行政執行署士林分署進行拍賣，由於比市價低，吸引上百位民眾前來搶買，短短3小時銷售一空，變賣總價為188萬5000元，全數價金將交由北檢保管，以保全未來之沒收與求償，徹底剝奪犯罪所得。

為加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，原預計從今起連續8個上班日上午10時30分至11時30分及下午3時30分至4時30分在士林分署舉辦「im Buy噶瑪蘭威士忌變賣會」，由北檢與士林分署共同變賣im.B詐欺案曾姓主嫌所有「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」754支。

今（12日）變賣會活動開始前，分署大廳就踴入上百名民眾想要購買這款得獎的噶瑪蘭經典獨奏威士忌，為了使每位民眾都能買到這款得獎威士忌，試試出乎意料順口的口感，拍賣官在變賣會開始前當場宣布每人限購1箱，威士忌提早賣完，變賣會將提早結束，最終以125箱6支裝及1箱4支裝噶瑪蘭經典獨奏威士忌全銷售一空，變賣總金額為新台幣188萬5000元。

▲▼ im.B詐欺扣案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲「im.B詐欺案」扣案754支威士忌全數售完。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，拍賣價金將交由台北地檢署保管，以保全未來之沒收與求償，徹底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，盡力維護民眾權益。

最後強調，會將持續與檢察機關密切合作，發揮分進合擊的的功能，共同打擊國人痛恨的詐騙行為，協助檢察機關落實刑法沒收新制，針對偵查詐騙集團案所查扣之犯罪所得，將以最短的時間完成變價程序，保存其價值，確保未來犯罪所得之沒收，共同為打詐、懲詐盡一份心力。

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關鍵字：

詐欺噶瑪蘭拍賣士林分署im.B

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