月收千萬！詐欺男躲東南亞設水房　32歲「大局妹」女友出國一起騙

▲▼台中刑大偵二隊逮捕詐欺犯莊男（右），莊男月收千萬，交保後潛逃東南亞再設水房行騙。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市39歲莊姓男子擔任車手頭半年淨賺上百萬，覺得這行業太好賺，於是自力門戶成立詐欺水房、車手組、收簿組，運作短短3個月就獲利3千多萬元，莊嫌等21人後來依2萬至10萬元不等交保，幾天後就搭機飛往東南亞另起爐灶，而他原本從事高檔傳播妹的32歲尤姓女友（俗稱大局妹）也跟著飛過去，情侶倆繼續行騙天下。





台中市警察局刑大偵二隊去年獲報，莊男涉嫌在市區經營詐欺水房及車手、收簿集團，莊男因為暴利且躲避查緝，在西屯區和太平區各承租一間豪宅，住處兼詐欺水房，大樓門禁森嚴，讓警方不易跟蒐。

不過，警方仍在3個月內蒐證完備上門搜索，查獲莊男等21名詐欺成員，查扣犯罪用行動電話25支、筆記型電腦2部、存摺18本及提款卡18張等贓證物，莊男被依詐欺罪及組織犯罪防制條例罪嫌送辦，莊男10萬元交保，其餘2萬至5萬元交保。

但莊男交保後沒幾天，立即潛逃出境到東南亞另起爐灶，招募新手，水房、車手和住處一安頓，在台灣從事高檔飯局妹的尤姓女友，不想再陪酒、陪唱、陪笑，也跟著前往東南亞，莊男因偵查庭屢傳不到，已被通緝，尤女出庭後才出國，因此尚未被通緝，警方已掌握行蹤，一旦回國立即逮捕。

全案偵訊後移送台中地方檢察署偵辦，檢察官調查後，認定莊男等人犯罪事證明確，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴。