此次免競價！im.B案查扣「噶瑪蘭威士忌原酒」754支　明火熱登場

▲im.B詐欺案扣案物第三波拍賣會來了。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

im.B詐欺案扣案物第三波拍賣來了！行政執行署士林分署表示，明（12日）起連續8個上班日將舉辦「im Buy噶瑪蘭威士忌變賣會」，此次拍賣曾姓主嫌所有「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」754支，且此次無須競價，直接可購買，每箱6支變賣價格15000元，買到賺到。

台北地檢署因偵辦im.B平台吸金、詐欺案，所查扣囑託士林分署首波變價詐團主嫌曾姓被告持有的犯罪所得噶瑪蘭威士忌754支，為保存該犯罪所得日後追償或沒收價值，士林分署持續與北檢合作，針對偵查詐騙集團案所查扣的犯罪所得，將以最短的時間完成變價程序，保存其價值，確保未來犯罪所得之沒收，共同為打詐、懲詐盡一份心力。

▲此次無需競價，可直接購買。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此次查扣變賣的噶瑪蘭威士忌，根據英國《獨立報》報導，台灣金車酒廠的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」打敗來自世界各地的競爭者，贏得了世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)「世界最佳單一威士忌」以及「2015亞太最佳單一麥芽威士忌」的獎項。

對此，想要以低於市場行情價買一支得獎的威士忌，試試出乎意料順口的口感，千萬不要錯過本次「im Buy噶瑪蘭 威士忌變賣會」，歡迎民眾踴躍到場，共襄盛舉。

▲數量有限售完為止。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署貼心提醒，本次「im Buy噶瑪蘭 威士忌變賣會」從明（12日）上午10時30分開始連續8個上班日上午10時30分至11時30分及下午3時30分至4時30分將在士林分署一樓大廳分16個時段舉辦威士忌變賣會，如威士忌提早賣完，則變賣會將提早結束，應買人憑身分證登記應買，且需當場以「現金」或以「信用卡刷卡」等方式繳清價金，請有興趣參與應買的民眾注意。

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