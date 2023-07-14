月租15萬豪宅搞地下匯兌　家藏12名錶總價2億...驚見2400萬RM11-03

記者邱中岳／台北報導

刑事局針對詐騙、地下匯兌等不法行為進行查緝作為，共計破獲2起投資詐騙案件，1起地下匯兌案件，查獲26名嫌犯，另外查扣2千多萬元現金，其中地下匯兌業者，私下替物流公司從事不法匯兌行為，主嫌每年經手匯兌金額達5億元，在家中搜出現金、各式名錶，其中1只Richard Mille的RM11-03名錶，市價高達2400萬元。

警方調查，34歲的林姓男子，在北市信義區租下每月要價15萬元租金的房子，與同夥從事地下匯兌事業，主要替物流公司從事兌換各國貨幣，從中抽取1至5％的手續費，每年經手的不法金錢就達5億元。

▲匯兌業者每年經手5億元，家中珍藏12名錶總價2億元。（圖／記者邱中岳攝）

警方還查出，林男已匯兌公司名義，替物流公司代收、代付多筆金錢，從中抽取佣金、手續費，警方共計逮捕林嫌等4名嫌犯，偵訊後依照銀行法移送法辦。

警方還在林男家中搜出11隻名牌手錶，其中包括勞力士、百達翡麗、愛彼以及理查德米勒，光理查德米勒就收藏7隻之多，共計11隻名錶就達2億元，其中最貴的就是Richard Mille的RM11-03限定版，要價約在2400萬元。

▲匯兌業者珍藏12名錶總價2億元，光這只理查德米勒RM11-03就要2400萬元。（圖／記者邱中岳攝）

RM11-03限定版的錶盤，是以碳纖維堆疊製成，錶冠也是以機械桿的設計為主軸，面盤部分可以欣賞到錶芯的齒輪，以及飛返計時功能，在錶圈可以說是高檔罕見名錶。

此外，刑事局還查獲27歲的吳姓男子組成洗錢集團，專替詐騙集團洗錢，勾結銀行開後門，也被刑警依序逮捕到案，並指出，該集團虛設多間公司行號，替詐騙集團洗錢，9個月間就經手5億元現金。

警方追查，洗錢集團設立人頭帳戶，可以向北市知名銀行「密集提領」大筆現金，透過內神通外鬼，連分行庫存現金不足，也可向其他分行調動資金，警方依共查扣1109萬現金、手機以及公司大小章，訊後依照詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

▲匯兌業者替物流公司匯兌，每次兌換抽取1％手續費。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後，刑事局還查獲，52歲的王姓男子，成立出版公司找來客戶，表示可以投資出版社商品、虛擬幣等項目，前半年以優沃的利息讓被害人加碼投資，等被害人要繼續收取利息，就失聯或藉口消失。

等到公司被警方注意後，又找人頭另起爐灶，以同樣手法繼續行騙，不法所得約8百萬元左右，其中19萬元現金則是在王姓主嫌家搜出，警方共計逮捕12人，訊後依照詐欺、銀行法以及組織犯罪等罪嫌送辦。