10歲童智慧手錶爆炸！消保官曝廠牌「Hero Watch」　業者搞神隱　

記者戴上容／新北報導

新北市土城區國小5年級的男童， 6月30日下午從家中準備前往補習班途中，戴在手腕上3年的智慧手錶突發熱，沒多久就爆炸！男童雙手燒燙傷，醫師診斷恐需要植皮，引發社會熱議；新北消保官稍早證實，爆炸的智能手錶正是Hero Watch。經濟部標檢局與新北市消保官今4日下午展開調查，業者龜縮聯繫不上。

▲兒童智能手錶爆炸！新北消保官證實是Hero Watch 。（圖／法制局提供）

新北市土城一位10歲國小五年級男童，上月30日下午從家裡前往補習班的路上，手上戴的智慧型手錶突然爆炸自燃，導致其右手前手臂2度，及左手指1度燒燙傷，救護人員到達現場後，給予適當急救處置並送往土城醫院診療，醫院評估後續男童傷處恐需進行植皮手術。

經濟部標檢局及新北市消保官今4日下午前往男童住家，釐清手表廠牌及事故原因。新北消保官查驗後證實，自燃手錶就是市銷熱款Hero Watch。官網價格要價3590元至4990元區間，主打「給孩子安心使用環境」，如今發生爆炸事件，看來格外諷刺。

「目前聯繫廠商電話未能皆通！」新北市主任消保官王治宇表示，爆炸原因雖有待釐清，但如果歸咎安全性問題，業者必須主動下架並負起相關損害賠償責任，究竟是使用不當還是產品瑕疵但仍有待釐清，消保官前往該公司進行稽查，但業者始終不接電話，而該手表男童使用約3年，現在評估是否要植皮。