男童智慧手錶爆炸「恐植皮」　業者發聲明道歉了！揭自燃原因

記者曾羿翔／綜合報導



新北土城一位10歲男童使用智慧手錶「Hero Watch」突爆炸，右手臂燒燙傷恐面臨植皮。業者「About Time 關於時間」4日晚間對此在臉書發表道歉聲明，也公開會導致自燃爆炸的可能原因。另外也研判，發生意外的手錶使用的電池為舊款型號。

「About Time 關於時間」的PO文表示，關於兒童手錶自燃爆炸事件，他們深感抱歉，目前正配合消保官共同協助釐清問題，用戶使用的這款「Herowatch 1」產品於2019年12月開始銷售，並於2020年1月出貨第一批產品，搭配的電池為型號GJD-E7，此型號電池有經過IEC認證。

▲官方在2020年8月發布通知「Herowatch 1 用戶」可免費索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。（圖／翻攝自About Time 關於時間臉書粉專）



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此款產品「Herowatch 1」手錶電池為了方便性設計為開放式，消費者可自行拆卸，長期使用下若有碰撞、摔到等狀況可能產生肉眼無法辨識的裂痕，若遇到下雨或噴到水等狀況，可能會造成進水，長期下來皆有可能對電池造成損傷，進而讓手錶產生短路、產生意外。

PO文也提到，為了加強防水性，官方於2020年8月出產新款電池型號HERO-E7，新款電池於電路板加強防水與電路保護版安全措施增強防摔，將不會產生因進水而產生電池短路，杜絕意外發生；並於同年8月發布通知「Herowatch 1 用戶」可免費向本公司索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。

▲男童戴在手上的智慧手錶突然爆炸。（圖／記者戴上容翻攝）



從媒體報導照片初步研判，發生意外的手錶使用的電池為舊款型號，同時建議持有同款商品的用戶，可拆卸電池進行確認，若對於電池型號有疑慮，歡迎與本公司聯繫。（客服電話：02-2697-5818 / 官方LINE：@abouttime）

文末，官方再次強調，「對於發生這樣的事件，我們深感遺憾，為了讓消費者更安心的使用產品，即日起將全面提供Herowatch系列所有型號產品免費檢測服務，讓消費者安心。」提醒消費者現正處於夏天，應讓手錶遠離熱源以及水源，切勿攜帶手錶戲水，若電池浸水，手錶強制充電繼續配戴，則可能發生危險。手錶若接近水源，不確定是否進水；亦或受到外力撞擊，請送原廠進行進一步檢測。

有消費者在PO文底下留言，「之前就一直跟客服說會發燙了」、「我電池會膨脹」、「請問可以退嗎？ 太可怕了」、「已經買了，但提心弔膽」、「負責任是好的」、「終於看出來了」、「推推，終於看出來是自己產品了！」



▼ 男童未來恐面臨植皮治療。（圖／記者戴上容翻攝）

