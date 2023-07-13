小鮮肉立功！學長喊「追」實習警手刀狂衝　逃逸移工認輸

▲台中大甲派出所實習員警與學長一同巡邏時，協助逮捕逃逸移工。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

暑假到來，警校生也被分派至各個派出所實習，台中大甲派出所的實習生賴朝鈺10日與員警吳建璋巡邏時，看見一名男子形跡可疑，吳員與賴生準備上前盤查時，該男馬上拔腿狂奔，賴生聽見學長大喊「追」立刻狂衝，把該男壓制在地，經查該男是陳姓逃逸移工，陳還稱「以為滿身裝備的警察抓不到我」。

23歲的賴朝鈺是警專41期學生，體態挺拔，在學校術科成績優異，也被遴選為學員實習幹部，暑假至大甲警分局大甲派出所實習。10日上午，賴生由指導學長吳建璋上第一線巡輪，在轄區看見一名紅帽、紅機車男子形跡詭異，2人準備盤查時，該男假裝要停車，下秒拔腿狂奔，吳員大喊「追！抓住他」，賴生體力不錯，馬上追到該名男子，一查發現該男是33歲陳姓逃逸移工。

成功協助學長們逮捕逃逸移工，賴生說：「當下對方跟我對視，就像要對決較量的眼神，回想起來還是相當澎湃激昂，聽見學長大聲說追！我想穿著這身制服，就應當負起義務與責任，毫不猶豫地追上去，並且發揮所學把對方壓制，完成的一刻相當有成就感。」賴生也說，未來希望成為偵辦刑案的刑事警察。

大甲派出所長李建興表示，賴生雖是警校實習生，但優異的表現與積極認真的學習態度，可以期望未來將成為一名優秀的警員加入警界，一同服務社會，並希望賴生能持續精進警察學術科職能，在畢業後能回來服務，並加入大甲分局這個大家庭，為社會安定及治安平穩一起努力。