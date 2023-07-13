全國一審主任檢察官「缺額29名」創新高　關鍵3因素曝光

▲法務部今年開出29個一審主任缺額，吸引61名檢察官報名參選。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

今年全國檢察官人事調動在即，因退休員額帶動近年一二審輪調制度順暢，加上前半年檢察官離職潮創紀錄，負責在地檢署帶兵打仗的一審主任檢察官開出29名缺額，創史上新高，吸引61人參選，票選檢察官人事審議委員13日舉行會前會，歷經多次激烈地1對1PK對決，選出缺額1.5倍的44人推薦名單，將在14日通過全體檢審委員通過後，呈由法務部長圈選晉升者。

以下為檢審會9位民選委員13日晚間發布的聯合聲明(名字後方為結業期別)

本屆檢審會9位民選委員於民國112年7月13日下午召開調升一審主任檢察官人選推薦會議（各地檢推薦名單共計61位，其中有2位已確定圈選調二審辦事），經部長核定缺額為29位，檢審會依規定應提名1.5 倍即44位，經逐一討論後，並經十輪投票，決定共同推薦44位名單如下：



一、依各地檢推薦名單排序：

臺北地檢：林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）、鄭少珏（46）、盧慧珊（46）

新北地檢：黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）、許宏緯（49）、彭聖斐（37）

士林地檢：劉東昀（49）、林思吟（49）

桃園地檢：王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）

新竹地檢：翁貫育（50）、蔡宜臻（49）

臺中地檢：胡宗鳴（45）、林俊杰（46）、周佩瑩（46）、鄭珮琪（49）、王亮欽（46）、陳宜君（47）

彰化地檢：蔡勝浩（51）、洪英丰（42）

南投地檢：張姿倩（46）

雲林地檢：施家榮（52）

嘉義地檢：陳靜慧（46）

臺南地檢：郭書鳴（47）、黃齡慧（46）、錢鴻明（47）、柯博齡（44）

高雄地檢：余彬誠（46）、許育銓（48）、任亭（48）、范家振（50）

橋頭地檢：鄭子薇（52）、陳麗琇（46）

屏東地檢：陳妍萩（46）、盧惠珍（48）

宜蘭地檢：黃明正（45）

基隆地檢：江柏青（46）