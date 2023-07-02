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選出最愛哪一味！觀光局舉辦「台灣好風WAY」票選　投票抽iPhone

▲▼高雄市梅子雞（圖／觀光局）

▲觀光局舉辦「台灣好風WAY」票選，圖為高雄市梅子雞。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

配合8月4日至7日「2023台灣美食展」在世貿登場，觀光局規劃以台灣在地美食結合遊程，即起至7月13日舉辦「台灣好風WAY」20區地方特色菜餚網路票選活動，參加票選者有機會抽中iPhone 14等大獎。

觀光局表示，往年設置的「國家風景區主題館」均以所屬國家風景區管理處或觀光圈作為展出範圍，推廣在地特色食材、料理及遊程。今年則以全國縣市作為分界，由觀光局所屬各國家風景區管理處及台北市政府、桃園市政府、金門縣政府分別推薦全台20區特色菜餚。

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其中還有相同菜餚的對決，例如台中市和宜蘭縣的「西魯肉」、嘉義縣市與台南市的「砂鍋魚頭」、高雄市和花蓮縣的「梅子雞」。

▲▼嘉義縣市砂鍋魚頭。（圖／觀光局）

▲▼上圖為嘉義縣市砂鍋魚頭，下圖為台中市蛋酥西魯肉。（圖／觀光局）

▲▼台中市蛋酥西魯肉。（圖／觀光局）

觀光局表示，透過這次票選活動，各區獲選為第1名的菜餚將由專業廚師示範料理方式，在今年「2023台灣美食展」觀光局所設置的「台灣好風WAY館」，搭配相關推介遊程展出。

民眾可上「台灣好風WAY」票選活動網站，投出最愛哪一味，票選活動除讓民眾了解各地區的特色菜餚外，也可在網站上觀看相關的推薦遊程，觀光局表示，民眾投票還能參加抽獎。只要在票選活動網站登入LINE帳號，可每天於20區內各投1票，每投1票都有1次中獎機會。

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觀光局台灣好風WAY票選

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