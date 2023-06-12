埔里鎮公民審議及參與式預算　3社區票選最需要提案

▲埔里鎮推動公民審議及參與式預算，陸續進行慈恩社區、枇杷社區、麒麟社區提案票選活動。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進社區居民參與公共事務及社區營造，埔里鎮公所辦理「112年埔里鎮公民審議及參與式預算慈恩社區、枇杷社區、麒麟社區提案票選活動」，已於6月5日起陸續展開，由社區民眾依社區實際需求共同討論出提案，並經過審議後投票決定執行方案。

鎮公所指出，112年度「南投縣（市）社區營造及村落文化發展計畫」由文化部補助，辦理埔里鎮公民審議及參與式預算，由全鎮38個社區發展協會提案參加，本次共10個社區參加甄選單一社區操作，最後由慈恩、枇杷、麒麟等3社區獲選，並由枇杷里和麒麟里辦公處、暨南大學公行系協辦，關心地方事務的社區居民經過說明會、住民大會後，提出他們認為目前社區最為需要辦理的提案，分別涵蓋福利服務、健康益智、環保衛生、觀光產業四大面向，每案經費為10萬元。

鎮公所表示，此次投票包含線上投票及現場投票，凡設籍埔里鎮枇杷里（慈恩社區、枇杷社區）及麒麟里（麒麟社區）且年滿16歲以上即有投票權，非設籍該里的各社區會員與志工，以及在該里就業、就學與居住的民眾也享有投票權，但限現場投票)。

埔里鎮長廖志城表示，這是埔里鎮第三次由鎮民自己決定鎮公所的預算如何運用，希望透過這次慈恩社區、麒麟社區、枇杷社區的票選活動，能夠讓全民審議與參與式預算的意識在埔里鎮萌芽並茁壯；而為鼓勵民眾參與投票，前100名參與現場投票者，還可獲得埔里鎮公所提供的西式餐盒1份，敬邀符合投票資格的民眾一起來投票。

鎮公所提醒，慈恩社區和麒麟社區的網路和實體投票活動自5日起跑，已於11日結束；枇杷社區線上投票時間為6月12日0時起至6月14日24時止，連結至「公共政策網路參與平台」（https://join.gov.tw/entranceLocal），現場投票時間為6月18日（星期日）上午9時至11時，地點在枇杷社區活動中心（中心路），請攜帶身分證、健保卡、駕照等證件投票，當天上午9時開始有各提案最後催票說明會，然後開始投票，預計上午11時30分公布獲選提案。