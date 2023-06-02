北檢票選主任檢察官　im.B案承辦檢察官進入安全名單

▲台北地檢署舉辦年度推薦主任檢察官票選。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署2日舉辦年度主任檢察官推薦票選，這次報名參選的12人中，曾獲法務部法眼明察獎、考試院公務人員傑出貢獻獎的檢查官林逸群獲93票拔得頭籌，而正在偵辦im.B吸金案的蔡沛珊也一如預期進入安全名單，由於去年(2022)北檢共產生出6名新派主任檢察官，加上本年度全國主檢缺額增加，預料這次北檢票選前6名都可望獲得檢審會推薦出線。

林逸群是司法官49期結業後，先是派往花蓮地檢署，2013年調北檢至今10年，平常行事作風十分低調，但曾辦過史上最大宗古柯鹼走私案，MFC吸金集團案，牛樟芝投資詐欺案，新光金控內線交易等多件矚目案件。

票選第2名的葉耀群(48期)曾偵查起訴台北市前勞動局長陳信瑜洩漏勞檢資料案，丰偉環保「印股票換鈔票」詐3.5億元案，以及禾馨集團負責人林思宏在新冠疫情嚴峻期間，違法讓林秉樞介紹民眾偷打疫苗等案。

第3名的林劭燁(50期)是北檢駐廉政署肅貪組檢察官，是2023年度法務部模範公務人員票選第1名，在桃園地檢任職期間偵辦洪仲丘案相關的國防部黑畫面事件，因此促成軍法制度改革，以及台灣民政府詐騙洗錢案，並曾起訴黑幫祖師級製毒師。

詹騏瑋(51期)起訴過卡神楊蕙如藉舉辦WTA網球賽是詐領補助款案，中聯信託賤賣不良債權案，現正偵辦新竹市長高虹安被資策會控告背信案，在這次票選中得票數第4名。

而正在偵辦im.B的蔡沛珊(50期)曾起訴禾馨醫療集團幫孕婦詐保案，前後起訴上百名醫師、保險業務員，獲得衛福部紫絲帶獎。第6名的鄭少珏(46期)起訴台北市議員林穎孟詐領助理費案，在新店咖啡商遭行刑式槍擊命案中，指揮警方以鴨子划水的方式揪出幕後主嫌。第7名的盧慧珊(46期)起訴小當家餐飲集團吸金案，目前正在偵辦高虹安涉嫌詐領立委助理費案。

本次北檢推薦主任檢察官票選，包含外調辦事共有162名檢察官符合投票資格，每人可投5到8票，143人投票，投票率88.27%，票選結果將交由檢察長調整後，送法務部人事審議委員會，將與其他各地檢署的票選結果一併討論出最終入圍名單。