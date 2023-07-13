離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁　家屬奔走警逮操盤手

▲專案小組逮捕涉嫌跨國走私運K毒的陳姓主嫌，起獲大批K他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局13日宣布破獲一隊陳姓情侶檔涉嫌在泰國走私20公斤K他命，但毒品抵達當地尚未販售就遭警方查獲，癡情陳女（30歲）替大26歲的陳姓前夫揹負走私運毒罪，結果可能面臨終身監禁重罰，陳女家人不捨，找上刑事局指稱女兒是遭到前夫利用，刑事局偵四大第一隊、國際刑警科、泰國皇家警察總署肅毒總局成立專案小組，在台逮捕幕後操盤的陳男。

刑事局查詢兩人入出國紀錄，發現陳姓情侶檔（離婚後仍同住）去年10月中旬搭機入境泰國，陳男要求前妻留在曼谷處理毒品，自己先搭機返國，陳女緊接著從泰國毒梟處收受20公斤K毒後返回租屋處，並將K毒用複寫紙包奘藏在蠟燭禮盒包內，打算透過國際貨運將這批K毒走私回台。

但泰國皇家警察早已接獲其資，去年11月泰國警方就到貨運公司攔查該批可疑毒品包裹，警方搜出兩箱香氛蠟燭，並搜出重達10公斤，分裝成400包的高純度K他命，警方要求貨運公司聯絡託運者退運，並實施監控下交付，當場逮捕陳女，警方發動第二波搜索，累計查獲近20公斤的K他命，警方粗估市值高達新台幣2千萬元。

陳女在泰國被捕後，毅然為前夫揹罪，但泰國隊毒品犯罪罰責甚高，運輸毒品最高可判處終身監禁，陳女家人擔心女兒在海外揹罪，四下向外交部、刑事局陳情，希望政府能將陳女引渡返台。刑事局駐泰聯絡官獲報後，到曼谷複訊陳女，最終以家庭親情軟化陳女態度，她才供出運毒主嫌為陳姓前夫。

刑事局四大隊第一隊、會同該局國際刑警科、中市警大雅、清水分局、刑大、與泰國皇家警察總署肅毒總局共組專案小組，報請台中地檢署祥股檢察官張富鈞指揮偵辦。

刑事局國際科駐泰聯絡官緊急將情資回報台灣，刑事局偵四大隊2023年3月收網，在台中市北屯區逮捕陳男，並在住處查扣鎮暴槍2把、子彈20顆、手機5支、現金30萬、海洛因3包（毛重13公克）、安非他命2包（毛重6公克）、咖啡包15包、電子磅秤1個等不法贓證物。全案依毒品危害防制條例、懲治走私條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署。

另陳女因供出毒品案件共犯，獲泰國法院輕判5年有期徒刑，併科罰金泰銖65萬元。

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