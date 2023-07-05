盛名所累！屢遭冒名假投資詐騙　謝金河再拍打詐影片

記者張君豪／台北報導

近來詐騙集團利用臉書、LINE社群軟體假冒名人名義刊登投資詐欺廣告，搭上名人、時勢潮流亂象漸多。刑事局長李西河日前拜訪知名理財專家謝金河瞭解目前假名人投資詐騙現況，謝金河亦表示這幾個月來可以親身感受警方打擊詐欺的成效。

▲財經專家謝金河受盛名所累，屢遭詐團冒名廣告誘騙民眾投資，他日前協助警方拍片打詐。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長李西河拜訪財經專家謝金河。（圖／記者張君豪翻攝）

謝金河因盛名所累，經常成為詐團假投資廣告冒充，謝索性協助警方拍攝反詐騙宣導影片，成效不錯。刑事局指出，財經大師謝金河協助警方拍攝「全民防詐名人來了」短片，網路點擊率迄今達到27萬人次，預防宣導效果良好。

警方指出，政府近來修定打詐五法，特別在「證券投資信託及顧問法」明定，網路投資廣告必須實名制，同時要求網路平台業者，建立「事前審查」及「事後下架」機制，也讓主管機關及警方有權通知下架詐欺假廣告。

165反詐騙專線新增設檢舉不實廣告的功能，李西河4日再度拜會謝金河，邀約再次拍攝「全民防詐名人來了」第二集，希望能藉由謝的高人氣宣導，讓民眾知悉並善加利用165這項檢舉功能。刑事局藉此呼籲，人人檢舉不實廣告，方能即時阻止詐團利用名人進行詐騙，全民一起反詐，有效打擊詐欺。

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