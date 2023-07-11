大學實驗室惡火燒出製毒廠　生技董座是主謀！內湖、高雄都有毒窟

▲北市大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，警方事後逮捕公司負責人章男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

擁有化工碩士學歷的品庠醫藥生技公司負責人章家豪（48歲）因公司周轉金不足，竟鋌而走險利用專業知識製毒，章男並以開發生計新藥為由，承租台北市私立大同大學產學合作實驗室充當製毒工廠，並從海外進口大批單品化學原料、製程設備延至三級毒品K他命，2022年3月間，製毒成員操作校內機械不慎引燃有機溶劑，消防局火調人員採證發現異常，通報警方後檢警成立專案小組溯源追查。

這場大同大學實驗室大火燒出校內經營K他命製毒工廠離譜情事，台北地檢署會同高雄地檢署、刑事局偵三大隊、調查局台北市調查處、南部機動工作站、保警第三總隊、臺北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣警局成立專案小組投入偵辦。

▲北市大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，警方事後逮捕製毒師易男。

檢警介入調查，發現「品庠醫藥生技公司」負責人章家豪從2019年4月起以公司開發新藥物為由，向大同大學承租產學合作實驗室，從事K他命研發製毒技術，章男先後投入4000多萬新台幣從大陸進口大批製毒原料及實驗設備。

檢警追查發現，章男確曾於大同大學實驗室內成功製造出高純度K他命，但因2022年3月間實驗室起火，章男研判利用大同大學製毒行為曝光，緊急將製毒工廠轉移到自己生技公司位於內湖科技園區的基河路實驗室內，另外實驗室學徒易男汲取寶貴經驗後，自己率團南下到高雄市大寮區承租2廠辦工廠，複製大同大學的製毒實驗室，繼續製毒。

▲北市大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，警方事後對該製毒集團展開監控。

易姓製毒師招募黃、李、鄭、陳等人共組製毒集團，對外宣稱以製作醫療用顯影液工廠，從2022年3月開始至製毒，但早遭檢警盯上，案件報請高雄地檢署指揮後，在2022年5月31日執行搜索，當場逮捕易姓製毒師及共犯4人，並查扣市價高達4億5千萬，重達300多公斤的K他命，及四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮及2-胺基-5-硝基二苯酮共達31公斤、現場並搜出大批製毒原料與設備器具。

▲北市大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，警方起獲價值新台幣4.5億的K他命。

大同大學製毒實驗室火警後，檢警追查發現章嫌為縮短K他命製程，把實驗室搬回自己生技公司位於內科基湖路的實驗室研發，趁章男研製成功前夕，在2023年5月15日發動搜索，當場逮捕章男，查扣第三級毒品K他命成品、半成品共計656公克、四級毒品鹽酸羥亞胺1700公克、鄰-氯苯基環戊基酮3020公克、及大批製毒原料設備機具。並在今年6月間發動3次收網行動，逮捕在大同大學製毒共犯共7名，全案收網逮捕12人到案，涉案成員幾乎都有毒品前科，其中兩人有暖暖、南投等地的黑幫背景註記。

章嫌到案後，坦承以每月4-16萬元租金租賃大同大學產學實驗室當製毒工廠，他辯稱，因國內景氣差，廠商付貨款開票日期越押越久，從早年的數個月到現在平均押票期都在一年半以上，導致公司金流根本不足，他只能鋌而走險下海製毒籌措現金。章男等人拒絕透露產製K毒流向，警方將循線擴大追查，檢察官複訊後聲押章姓公司負責人、易姓製毒師、楊男、張男等4名主嫌獲准，其餘涉案人3-5萬交保候傳。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

